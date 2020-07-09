- 13:44 Эвкалиптовое ожерелье: власти Индонезии изобрели способ профилактики коронавируса
- 13:35 "Жму руку. — Обнимаю": обнародована запись разговора якобы Путина и Порошенко (аудио)
- 13:15 Ермак мог подписать с Россией тайные соглашения, но не выполнил их, — Цыбулько
- 13:13 На украинских Мальдивах туристку атаковал смертельно опасный паук
- 13:12 Полиция задержала стрелка, ранившего в Ужгороде двоих мужчин
- 12:42 Неизвестные поджигают поля в Луганской области: резонансное видео попало в сеть
- 12:38 16-летнюю воспитанницу интерната нашли повешенной в Николаеве
- 12:37 Наталия Орлянская: «Звучит странно, но надеюсь, что пан Рачок не уступит свою раковую девочку какому-то вирусу» (часть 19)
- 12:21 Зеленский признал, что Украина не готова к дистанционному обучению в школах
- 12:15 Переселенцы испортят пропагандистскую картинку: Казанский рассказал о дерзком требовании на переговорах в Минске
- 11:52 Олимпийский чемпион внезапно умер в 54 года
- 11:33 Как досрочно завершить самоизоляцию при въезде в Украину: в Минздраве дали объяснение
На украинских Мальдивах туристку атаковал смертельно опасный паук
В южных областях Украины снова активизировались опасные пауки каракурты. Их яд вызывает у человека сильную боль и судороги и может надолго отправить пострадавшего на больничную койку.
Как сообщает Голос Украины, очередной пострадавшей от каракурта стала 32-летняя туристка. Женщина приехала отдохнуть на украинские Мальдивы — остров Джарылгач. Гуляя босиком по песку, курортница случайно наступила на паука, тот укусил ее за ногу, и женщину пришлось экстренно доставить в больницу Скадовска.
В Херсонской области каждое лето в медучреждения поступает до десятка человек, укушенных каракуртами. Этот вид пауков устраивает себе гнезда в кучах хвороста, в зарослях травы, в пустующих хозяйственных постройках. Соответственно наткнуться на каракурта можно, работая на придомовом участке, собирая растения или просто во время прогулок по степи.
Госслужба по чрезвычайным ситуациям в Херсонской области отмечает, что опасность паука для человека очень зависит от возраста последнего. Более уязвимым для яда является организм пожилых людей и маленьких детей. Вне зависимости от тяжести состояния все пострадавшие от укуса паука подлежат обязательной госпитализации.
Спасатели советуют до прибытия врачей уложить пострадавшего и не позволять ему двигаться, укушенную конечность приподнять и обложить холодом. Облегчает состояние питье воды комнатной температуры. Сыворотка против яда каракурта существует, но вводить ее нужно под контролем врача.
Фото wikipedia.org447
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Разговор двух девочек в детском саду: — А у меня папа новый! — А как его зовут? — Дядя Миша. — Петренко? — Да. — А-а! Этот хороший! Он у нас в прошлом году папой был.