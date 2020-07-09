На украинских Мальдивах туристку атаковал смертельно опасный паук

Происшествия

В южных областях Украины снова активизировались опасные пауки каракурты. Их яд вызывает у человека сильную боль и судороги и может надолго отправить пострадавшего на больничную койку.

Как сообщает Голос Украины, очередной пострадавшей от каракурта стала 32-летняя туристка. Женщина приехала отдохнуть на украинские Мальдивы — остров Джарылгач. Гуляя босиком по песку, курортница случайно наступила на паука, тот укусил ее за ногу, и женщину пришлось экстренно доставить в больницу Скадовска.

В Херсонской области каждое лето в медучреждения поступает до десятка человек, укушенных каракуртами. Этот вид пауков устраивает себе гнезда в кучах хвороста, в зарослях травы, в пустующих хозяйственных постройках. Соответственно наткнуться на каракурта можно, работая на придомовом участке, собирая растения или просто во время прогулок по степи.

Госслужба по чрезвычайным ситуациям в Херсонской области отмечает, что опасность паука для человека очень зависит от возраста последнего. Более уязвимым для яда является организм пожилых людей и маленьких детей. Вне зависимости от тяжести состояния все пострадавшие от укуса паука подлежат обязательной госпитализации.

Спасатели советуют до прибытия врачей уложить пострадавшего и не позволять ему двигаться, укушенную конечность приподнять и обложить холодом. Облегчает состояние питье воды комнатной температуры. Сыворотка против яда каракурта существует, но вводить ее нужно под контролем врача.

Фото wikipedia.org

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