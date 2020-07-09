«Показалось, что традиция рукопожатий из-за вируса уйдет в историю, но...» — Дмитрий Дубилет

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Пандемия коронавируса внесла коррективы в нашу жизнь. То, что раньше считалось нормальным, теперь вызывает вопросы. Об этом пишет на своей странице в Facebook бывший министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

«С карантином в моей жизни появилось много неловких моментов, связанных с приветствиями.

Наверное, у вас тоже так.

Раньше мы спокойно жали друг другу руки (ну ок, почти спокойно). А теперь мозг на мгновение зависает от количества возможных сценариев и моральных дилемм.

Все просто, когда твой визави протягивает тебе кулак. Биться костяшками в знак приветствия меня совершенно устраивает! Хотя, конечно, немного жаль, что касания ступнями или хотя бы локтями в наших широтах не прижились.

Но чаще люди тянут руки, как в докарантинные времена. Иногда они это делают так энергично, что я не успеваю сориентироваться и машинально жму руку в ответ.

В таких случаях я чувствую себя, как Никулин в «Бриллиантовой руке» в сценке с таксистом: «Зачем я это сделал? Зачем я пожал ему руку?» И перед глазами встает образ Ляшко, который смотрит на меня с укоризной.

С другой стороны, когда я в ответ протягиваю кулак, меня не покидает ощущение, что я могу этим задеть человека. Типа не доверяю.

Интересно, что традиция рукопожатий и возникла, как свидетельство доверия (мол, у меня нет оружия). История повторяется!

Кстати, часто протянутый в ответ кулак тоже не спасает. Человек все равно жмет твой кулак своей пятерней — и тогда вы оба чувствуете себя совсем глупо.

А ведь в какой-то момент показалось, что традиция рукопожатий из-за вируса и правда уйдет в историю… Но традиции — они на то и традиции, чтобы так просто не сдаваться", — написал на своей странице в Facebook Дмитрий Дубилет.

Раньше Дубилет поднимал другую важную тему: «2012 год. Я стою у раковины в нашем офисе и мою руки. Где-то сзади раздается звук смыва, открывается дверь в туалетную кабинку, и я вижу в зеркале, как мимо проходит мой коллега. Уверенным шагом — прямиком к выходу.

Такую картину я видел регулярно, день ото дня. С разными коллегами. Все, наверное, куда-то слишком спешили.

Однажды ко мне в кабинет ворвался мой коллега Миша и рассказал, что увидел, как из туалета, не помыв руки, вышел целый заместитель председателя правления банка.

Ну вот как теперь жить с этим?

В какой-то момент у меня развилась фобия — я практически перестал пожимать кому-либо руки. У меня была целая коллекция отговорок. «Извините, рука мокрая». «Извините, только смазал руки кремом». Однажды я травмировал руку на теннисе и потом еще долго этим прикрывался.

Правда, в какой-то момент коллеги меня раскусили, и фобию пришлось преодолеть.

Мы с Мишей раздумывали, не развесить ли по туалетам банка агитплакаты. «Он не помыл руки — и ему заблокировали ПриватДок!», «Он не помыл руки — и ему срезали кредитный лимит!» и так далее.

К сожалению, «сразу идущие к выходу» мужчины встречались не только в банке. Явление, судя по всему, было универсальным.

Я вздыхал по тем временам, когда мужчины носили котелки, и для приветствия было достаточно лишь приподнять их. Индейский вариант с поднятым кулаком и фразой «Приветствую тебя!» мне тоже определенно нравился.

И вот, коронавирус. В Интернете много пишут, как много навыков появится у украинцев в следствие кризиса. Люди массово учатся платить в Интернете, пользоваться Zoom и заниматься спортом в домашних условиях.

Буду рад, если одним из таких навыков станет более частое мытье рук", — написал в Instagram Дмитрий Дубилет.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что главный санврач Виктор Ляшко в очередной раз напомнил украинцам о необходимости часто мыть руки и обрабатывать их санитайзером.

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