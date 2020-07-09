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Мэр Сеула ушел из дома и был найден мертвым — СМИ

14:55 9 июля 2020
Пак Вон-сун

По информации СМИ мэр столицы Южной Кореи Сеула Пак Вон-Сун найден мертвым. Сообщалось, что он ушел из дома и пропал без вести. Об исчезновении градоначальника в полицию заявила его дочь, которая обнаружила послание отца, похожее на завещание и наводящую на мысли о том, что он мог планировать самоубийство. Телефон его был отключен. Как пишет агентство Younhap, полиция организовала масштабную поисковую операцию, в которой принимали участие 150 человек, дрон и собаки.

В городской администрации рассказали, что 9 июля Пак Вон-сун не вышел на работу и отменил все встречи.

Пак Вон-сун занимал пост мэра с 2011 года. В июне прошлого года он стал первым мэром в истории Сеула, переизбранным на третий срок.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что звезда сериала «Хор» пропала без вести, купаясь в озере с четырехлетним сыном.

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