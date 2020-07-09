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Шоу-бизнес

Звезда сериала «Хор» пропала без вести, купаясь в озере с четырехлетним сыном (фото)

9:09 9 июля 2020
Ная Ривера

Звезда популярного американского телесериала «Хор» (Glee) Ная Ривера пропала без вести. 33-летняя актриса и певица отправилась на озеро Пиру в штате Калифорния вместе со своим четырехлетним сыном. Она припарковала машину возле озера и арендовала лодку.

Как сообщает издание The Mirror, спустя несколько часов мальчика в спасательном жилете заметили в лодке в одиночестве. Он рассказал полицейским, что они с мамой плавали, но она в лодку не вернулась. Ребенка отправили к родственникам.

В день исчезновения Ная разместила в соцсети Twitter фото, на котором обнимает сына с подписью «Только мы вдвоем».

Есть опасения, что Ная могла утонуть. На ее поиски отправлена команда водолазов. Пропавшую также ищут с воздуха.

Ривера играла в сериале «Хор» чирлидершу Сантану Лопес. В июле 2014 года она вышла замуж за актера Райана Дорси, с которым встречалась три месяца до свадьбы. Их сын Джози родился 17 сентября 2015 года. В июне 2018 года супруги оформили развод.

В 2010 году Ривера заняла 61 место в списке «100 самых сексуальных женщин» по версии журнала Maxim, а год спустя поднялась до 43 места. В 2011 году AfterEllen.com поставил ее на первое место в списке «100 самых сексуальных женщин». Ная стала первой, кому удалось повторить этот результат и в 2012 году.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в США утонули внучка Роберта Кеннеди и ее восьмилетний сын. Их лодку унесло ветром на открытые воды Чесапикского залива.

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