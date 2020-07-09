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Железная леди: единственная украинка в UFC предстала в сексуальном образе (фото)
28-летняя украинская боец смешанных единоборств Марина Мороз, обычно делящаяся со своими подписчиками в Instagram фотографиями и видео со своих тренировок и поединков, решила не отставать от современных трендов. Уроженка Вольногорска Днепропетровской области, проживающая и тренирующаяся в США, опубликовала довольно откровенный снимок, на котором предстала в сексуальном образе, не скрывающем ее выдающихся форм, чем вызвала восторженные комментарии фанатов.
Отметим, что Марина Мороз — единственная украинка, представляющая Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC). С 2015 года Железная леди (как называет себя сама спортсменка), выступающая в легчайшем весе, провела в самом престижном промоушене 8 поединков, в которых одержала шесть побед и в двух потерпела поражение. Последний поединок, в котором 14 марта нынешнего года Мороз единогласным решением судей победила бразильянку Майру Буэно Силву, был признан лучшим на турнире в Бразилиа (Бразилия), за что украинка получила бонус в 50 тысяч долларов.
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