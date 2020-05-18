«Ух!»: очаровательная Ястремская подбросила поклонникам новые пикантные фото

Спорт

Одна из сильнейших теннисисток Украины Даяна Ястремская (вторая ракетка страны и 25-я в мире), отметившая 15 мая 20-летие, порадовала своих подписчиков в Instagram (их у спортсменки уже более 70 тысяч) новыми яркими фото.

«Мы живем лишь для того, чтобы познавать красоту. Все прочее — ожидание», — подписала снимки теннисистка.

«Ух!», — гласит красноречивый комментарий под одним из фото Даяны.

Кстати, находясь на карантине в родной Одессе, Ястремская ведет активную волонтерскую деятельность, раздавая продуктовые наборы нуждающимся людям — пенсионерам, многодетным мамам и семьям, оставшимся без дохода.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Даяна Ястремская спела песню о несчастной любви.

Фото Instagram

84

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter