Расчленили и закопали: под Одессой подростки жестоко расправились с иностранцем

Происшествия

В ночь на четверг, 9 июля, на окраине города Белгорода-Днестровского (юг Одесской области) обнаружили расчлененное тело мужчины. Его личность установлена — 68-летний гражданин Турции. Ранее в Киеве группа парней с 14-летней девочкой убили мужчину во время ограбления.

По подозрению в совершении убийства иностранца в Белгород-Днестровском задержаны 17-летние парень и его девушка — жители района. Девушка ранее имела отношения с погибшим. Тщательно подготовившись, подростки ночью проникли в окно квартиры, которую арендовал иностранец, работавший на местном рынке, и зверски убили его. Затем расчленили тело, разложили по сумкам и закопали у лимана, за городом. Именно там, в районе так называемой Белой горки, правоохранители и нашли останки.

Поиски пропавшего без вести иностранца велись с 6 июля — дня, когда в полицию с заявлением об исчезновении родственника обратился его племянник. Осмотрев квартиру, арендованную мужчиной, правоохранители обнаружили там следы крови, а затем, отрабатывая круг общения, вышли на тех, кто мог быть причастен к его исчезновению. Поисковая операция вывела на окраину города, где и обнаружили расчлененное тело.

«Сейчас оба подозреваемых задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения. Мотивом своего поступка парочка, которая нисколько не раскаивается в совершенном преступлении, называет месть за интимные отношения девушки с погибшим», — уточнили в полиции.

Действия несовершеннолетних следователи квалифицировали как умышленное убийство. За это особо опасное преступление, совершенное по предварительному сговору группой лиц, им грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали об убийстве 26-летней девушки в Харькове. По подозрению в совершении этого преступления задержали 16-летнего сына бывшего сотрудника МВД. Подробности жуткого убийства читайте в эксклюзивном материале «ФАКТОВ» — У жертвы не было лица: в Харькове подросток жестоко убил девушку и закопал тело

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