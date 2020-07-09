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Украина

Нет слов: как в сети отреагировали на слив якобы разговора Путина и Порошенко

15:39 9 июля 2020
путин порошенко

Опубликованная в сети запись якобы разговора Петра Порошенко с Владимиром Путиным вызвала много споров в сети. Прозвучала версия о том, что материалы, обнародованные нардепом Андреем Деркачом, не случайно появились именно сейчас — на фоне падающих рейтингов власти и растущей поддержки оппозиционных деятелей.

Учредитель StateWatch Александр Леменов уверен, что происходящее — попытка повлиять на расстановку сил в украинском политикуме.

Политолог Ярослав Божко уверен, что «пленки Деркача» — это часть большой игры врагов Украины, чтобы смешать для украинцев «своих» и «чужих». Политэксперт уверен, что недавние обвинения из уст нардепа от «Слуги народа» Ирины Верещук — это тоже элемент большой многоходовки.

Журналист ICTV Даша Селфи тоже не могла не вспомнить недавние баталии между Порошенко и Верещук в телеэфире.

Украинский журналист и блогер Алексей Панич уверен: диалог — как раз тот случай, когда оценивать нужно не речи двух политиков, а их реальные действия по отношению друг к другу.

Блогер Алексей Арестович тоже не сомневается: «За человека говорят дела, а не сливы дипломатических переговоров».

Журналист Алена Яхно поддерживает: слова на переговорах не так важны, как последующие действия.

Бывший депутат Игорь Луценко также настаивает, что проблема не в дружественном тоне разговора.

Напомним, нардеп Деркач заявил, что якобы опубликованный им диалог состоялся 30 апреля 2015 года. Именно в те дни Украина активно обсуждала ситуацию на Донбассе не только с Россией, но и с привлечением лидеров Франции и Германии.

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