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В России вынесли приговор анестезиологу, насиловавшему подростков после операций
В России, где анестезиолога посадили в тюрьму за смерть ребенка во время операции, к 10 годам колонии строгого режима приговорили врача-анестезиолога, насиловавшего несовершеннолетних пациенток.
По информации 78.ru, приговор медику Армену Оганесяну вынес Ленинский районный суд Петербурга. Сотрудника городского консультативно-диагностического центра «Ювента» признали виновным по шести эпизодам. Ему также запретили в течение шести лет заниматься врачебной деятельностью.
С медика взыскали 70 тысяч рублей в счет возмещения морального ущерба. После выхода на свободу он не сможет выезжать за границу округа, менять место жительства и пребывания, а также будет должен ежемесячно подтверждать регистрацию.
Тем временем Mesh сообщает о еще одном преступлении в медицинской сфере. Так, в Чечне задержали лжекосметолога, которая закачивала женщинам вазелин вместо имплантатов — пострадавшим пришлось ампутировать грудь.
Сообщается, что Роза Душаева открыла у себя косметический салон, обещая клиенткам «шикарный бюст и счастье в личной жизни». После посещения салона женщины обращались к медикам, чтобы спасти свою жизнь.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в России завели дело на врача-анестезиолога, который, как утверждала пострадавшая, изнасиловал ее после пластики груди.153
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