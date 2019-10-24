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Происшествия

Суд вынес приговор анестезиологу за смерть 3-летнего ребенка

14:50 24 октября 2019 149
Пациент на операционном столе под анестезией
Руслан ПОДГОРНЫЙ, «ФАКТЫ» (Николаев)

Анестезиолог Каховской районной больницы, по вине которого во время операции умер 3-летний ребенок, получил два года тюрьмы. Дело расследовалось более трех лет. Отметим, что в Украине из-за врачебных ошибок врачей на операционном столе ежедневно умирают более 30 человек.

В феврале 2016 года в Каховскую больницу доставили 3-летнего мальчика с диагнозом острый аппендицит. Ребенку требовалась срочная операция, которую сразу же назначили. Однако после введения анестезии мальчик скончался на операционном столе.

Полиция открыла уголовное производство по статье 140 УК Украины (ненадлежащее выполнения профессиональных обязанностей медицинским работником, которое привело к тяжелым последствиям для несовершеннолетнего). На днях утвержден обвинительный акт в отношении заведующего отделением — анестезиолога, который, как выяснилось, при проведении операции ввел превышенную дозу препарата, что и привело к смерти пациента.

Как сообщили «ФАКТАМ» в прокуратуре Херсонской области, обвиняемый в суде категорически не признавал своей вины, однако следствие предоставило неопровержимые доказательства того, что смерть ребенка наступила именно из-за ненадлежащего оказания медицинской помощи и по вине анестезиолога.

Врачу назначено наказание в виде лишения свободы на 2 года и запрета заниматься врачебной деятельности на 3 года.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что в Киеве будут судить анестезиолога, из-за ошибки которого пациентка впала в кому. Женщина поступила на плановую операцию в Центральный госпиталь МВД. Экспертиза установила, что во время операции анестезиолог по ошибке ввел интубационную трубку не в трахею, а в пищевод. То есть попросту перепутал органы.

Совсем недавно в Жидачеве на Львовщине от работы отстранили хирурга, по вине которого умер 12-летний мальчик. Врач не заметил у ребенка заворот кишок. Решение от отстранении врача было вынесено только через два года после трагедии.

А в Ивано-Франковской области врач, по вине которого 30-летний мужчина потерял ногу, так и остался безнаказанным.

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