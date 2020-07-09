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"Не время цепляться за существующие договоренности": Резников призвал Запад изменить отношение к "Минску"
«Минские соглашения» нуждаются в пересмотре и как минимум в прагматическом подходе к их выполнению. Такое мнение высказал новый первый замглавы украинской делегации в ТКГ, вице-премьер-министр Украины Алексей Резников. Напомним, привлеченный к переговорам журналист Денис Казанский рассказал о дерзком требовании сепаратистов на переговорах в Минске.
По его убеждению, «Минск» больше не отражает реалий на востоке Украины, и это наиболее очевидно в связи с линией соприкосновения, которая была зафиксирована в официальных Минских соглашениях. Так, в нарушение договоренностей российские марионетки завладели 1800 квадратных миль украинской земли. Сегодня же российская сторона продолжает нарушать базовое соглашение о прекращении огня, написал Резников в блоге для Atlantic Council.
Он отмечает, что Украина все равно выступает за продолжение усилий в рамках Минского процесса, рассчитывая добиться по крайней мере освобождения украинцев, которые в настоящее время содержатся в российских тюрьмах.
Что касается западных лидеров, то они, по мнению Алексея Резникова, должны также пересмотреть роль и функции международных институтов безопасности, участвующих в мирном процессе в Украине. В частности, политик призвал ОБСЕ решиться на ввод миротворческого контингента на Донбасс, а параллельно Украина продолжит поиск новых моделей урегулирования конфликта на различных международных платформах, например, в рамках НАТО.
«Сейчас не время догматически цепляться за существующие договоренности. Напротив, творческие подходы необходимы для обеспечения глобальной безопасности и предотвращения дальнейшей европейской дестабилизации», — констатировал первый замглавы делегации Украины в ТКГ.
Напомним, на встрече советников лидеров стран «нормандского формата», которая состоялась 3 июля в Берлине, Россия отказалась ставить подпись под согласованными Украиной, Германией и Францией рекомендациями для Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.122
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