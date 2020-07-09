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Украина

Переселенцы испортят пропагандистскую картинку: Казанский рассказал о дерзком требовании на переговорах в Минске

12:15 9 июля 2020
Переговоры в Минске

Журналист Денис Казанский, включенный в группу украинских переговорщиков в Трехсторонней контактной группе, рассказал о результатах состоявшегося накануне заседания в Минске.

По его словам, в ТКГ, в частности, обсуждали статус временно оккупированных территорий Донбасса, так называемые представители которых выступали против включения в преамбулу документа упоминания о полутора миллионах украинцев, вынужденных покинуть свои дома и стать переселенцами. Среди прочего, ставленников Кремля не устраивала фраза о реинтеграции временно оккупированных территорий.

«Россия и ее боевики практически прямым текстом требуют вычеркнуть 1,5 миллиона выехавших людей. И понятно почему. Они боятся самого факта нашего существования, ведь мы портим их пропагандистскую картинку. Они боятся возвращения проукраински настроенного населения, которое с самого начала не признавало никаких „Л/ДНР“. Кроме того, они пользуются нашим захваченным имуществом, которое очень не хотят возвращать», — пишет Казанский на своей страничке в соцсетях.

По его словам, «представитель ОРДЛО от РФ Родион Мирошник заявил, что 1,5 млн человек — «несущественный вопрос». «Вот такое отношение к жителям Донбасса у его «защитников», — констатирует журналист.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак после переговоров советников лидеров стран «нормандской четверки» заявил, что в Берлине не удалось договорится об «особом статусе Донбасса».

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