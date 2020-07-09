Общество и люди

В четверг, 9 июля, в Украине зарегистрирован новый национальный рекорд — «Самая большая женская натуральная грудь». Обладательницей этого титула стала помощник столичного адвоката, модель, инстадива и блогер Мила Кузнецова родом из райцентра Лубны Полтавской области.

У Милы 13-й размер груди, объем которой достигает 135,5 сантиметра. Это на 7,5 сантиметра больше, чем у предыдущей обладательницы этого титула. Прежде чем получить диплом рекордсменки, Мила прошла специальное медицинское обследование, подтвердившее натуральность груди.

Это уже не первый успех Кузнецовой, напрямую связанный с ее аппетитными формами. В прошлом году она стала королевой конкурса Miss World Plus Size (в 2018 году она тоже боролась за право представлять Украину на международном конкурсе).

А в скором времени, возможно, мы услышим о Кузнецовой как о боксере — Мила заявила, что планирует дебютировать на профессиональном ринге и даже побить рекорд Александра Усика.

В одном из интервью девушка рассказывала, что регулярно занимается спортом: плавает, ездит на велосипеде, моржует. А вот бегать и прыгать ей неудобно. На диетах никогда не сидела.

Это сейчас Мила гордится своей грудью и всячески старается подчеркнуть свои прелести. А в подростковом возрасте очень стеснялась большой груди, прятала ее под объемными футболками и свитерами. И только когда парень, с которым она училась в одном техникуме и за которым бегали все девчонки, выбрал ее, поняла свое преимущество.

На покупку красивого нижнего белья Мила не скупится. В ее гардеробе с полсотни всяких комплектов, некоторые из них стоят по 150 долларов. Теперь она не стесняется сниматься в нижнем белье, но так и не может обнажиться перед камерой.

Самая большая проблема для королевы Plus Size с ростом 173 сантиметра — найти верхнюю одежду. Обычно подбирает вещи из эластичных тканей.

Мила постоянно находится под пристальным вниманием полумиллиона своих подписчиков в Instagram. Признание ее рекордсменкой весьма обрадовало большинство из них.

Скандальное интервью с другой моделью XL Риммой Пенджиевой, которая участвовала в проекте «Зважені та щасливі», читайте на сайте «ФАКТОВ».

252

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter