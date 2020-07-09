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Модель с Полтавщины проложила дорогу в Национальный реестр рекордов Украины грудью 13-го размера (фото)
В четверг, 9 июля, в Украине зарегистрирован новый национальный рекорд — «Самая большая женская натуральная грудь». Обладательницей этого титула стала помощник столичного адвоката, модель, инстадива и блогер Мила Кузнецова родом из райцентра Лубны Полтавской области.
У Милы 13-й размер груди, объем которой достигает 135,5 сантиметра. Это на 7,5 сантиметра больше, чем у предыдущей обладательницы этого титула. Прежде чем получить диплом рекордсменки, Мила прошла специальное медицинское обследование, подтвердившее натуральность груди.
Это уже не первый успех Кузнецовой, напрямую связанный с ее аппетитными формами. В прошлом году она стала королевой конкурса Miss World Plus Size (в 2018 году она тоже боролась за право представлять Украину на международном конкурсе).
А в скором времени, возможно, мы услышим о Кузнецовой как о боксере — Мила заявила, что планирует дебютировать на профессиональном ринге и даже побить рекорд Александра Усика.
В одном из интервью девушка рассказывала, что регулярно занимается спортом: плавает, ездит на велосипеде, моржует. А вот бегать и прыгать ей неудобно. На диетах никогда не сидела.
Это сейчас Мила гордится своей грудью и всячески старается подчеркнуть свои прелести. А в подростковом возрасте очень стеснялась большой груди, прятала ее под объемными футболками и свитерами. И только когда парень, с которым она училась в одном техникуме и за которым бегали все девчонки, выбрал ее, поняла свое преимущество.
На покупку красивого нижнего белья Мила не скупится. В ее гардеробе с полсотни всяких комплектов, некоторые из них стоят по 150 долларов. Теперь она не стесняется сниматься в нижнем белье, но так и не может обнажиться перед камерой.
Самая большая проблема для королевы Plus Size с ростом 173 сантиметра — найти верхнюю одежду. Обычно подбирает вещи из эластичных тканей.
Мила постоянно находится под пристальным вниманием полумиллиона своих подписчиков в Instagram. Признание ее рекордсменкой весьма обрадовало большинство из них.
Скандальное интервью с другой моделью XL Риммой Пенджиевой, которая участвовала в проекте «Зважені та щасливі», читайте на сайте «ФАКТОВ».252
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Модель с Полтавщины проложила дорогу в Национальный реестр рекордов Украины грудью 13-го размера (фото)
В сельском магазине: — У вас есть сыр «Рокфор»? — А что это такое? — Это такой сыр с плесенью. — Сыра нет, но есть колбаса «Рокфор», беляши «Рокфор» и селедка «Рокфор».