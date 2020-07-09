В Одессе жестоко избили главу правозащитной организации

Происшествия

В четверг, 9 июля, в Одессе совершено нападение на руководителя общественной правозащитной организации «Спільна мета» Владимира Савченко. Как сообщили в самой организации, неизвестные напали на Владимира в 16:00, возле офиса на переходе через улицу Черняховского, рядом с площадью 10 Апреля.

«Коварно, со спины, без предупреждения нанесли несколько ударов в голову, корпус, спину и затылок. Владимир получил многочисленные повреждения, сейчас ему оказывают медпомощь в больнице», — информировали общественники.

Они однозначно связывают нападение с активной общественной деятельностью Савченко. «Владимир возглавляет нашу организацию, которая вчера (8 июля. — Ред.) получила решение суда о запрете на строительство ЖК „Граф“ у моря, неделю назад — запрет на строительство ЖК „Калипсо“, ранее — запрет на возведение ЖК „Ля Мер“. Кстати, сегодня (9 июля. — Ред.) Владимир принимал участие в акции протеста на 13-й станции Большого Фонтана — против указанных застроек! Кроме того, вчера (8 июля. — Ред.) были демонтированы незаконные шлагбаумы на той же 13-й станции и у пляжа Ланжерон», — уточнили в организации.

Отмечается, что 2 июля, накануне приезда в Одессу президента Украины Владимира Зеленского, «Спільна мета» обнародовала заявление, в котором предупредила, что «если власти не прекратят работы на незаконных стройках и не откроют уголовное производство по невыполнению решения суда, одновременно будут перекрыты множество пешеходных переходов по Одессе и трассах».

«Не слышат по-хорошему или по закону, будет по-другому, более жестко! У нас нет другого выхода. Нам просто нужно спасать Одессу! По-другому — не поймут!» — говорилось, в частности, в заявлении.

3 июля правозащитники провели акцию протеста в районе 13-станции Большого Фонтана против произвола властей и коммерческих структур в отношении застройки одесского побережья.

В руках у протестовавших были плакаты с надписью: «STOP застройке склонов Фонтана!».

В полиции нападение на активиста пока не комментируют.



Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как активисты в Одессе атаковали незаконную стройку на пляже Ланжерон.

Фото из архива

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