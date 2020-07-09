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«Александрия» — «Динамо»: где смотреть онлайн матч 30-го тура чемпионата Украины
В субботу, 11 июля, встречами в Киеве и Днепре стартует 30-й тур украинской премьер-лиги, лишившейся накануне одной боевой единицы. Львовские «Карпаты», не выехавшие на два поединка в Мариуполь, лишены места в УПЛ. Теперь всем командам, которым осталось по календарю сыграть с коллективом Романа Санжара (в 30-м туре «зелено-белые» должны были гостить у «Ворсклы»), будут автоматически присуждать технические победы.
Центральные матчи тура состоятся в воскресенье, 12 июля. На стадионе «Ника» в Александрии сразятся команда Владимира Шарана и киевское «Динамо», ставшее 8 июля 12-кратным обладателем Кубка Украины и продолжающее борьбу за путевку в квалификацию Лигу чемпионов (арбитр — Виталий Романов из Днепра, рефери VAR — Евгений Арановский из Киева).
Напомним, что в нынешнем сезоне «бело-синие» три раза одолели «Александрию» в премьер-лиге (3:1 — в Александрии, 1:0 — в Киеве и 5:1 — в Киеве), а также, играя в меньшинстве, выбили коллектив из Кировоградской области из розыгрыша Кубка Украины (1:0 в дополнительное время).
Букмекеры в предстоящей встрече отдают предпочтение «Динамо». К примеру, контора Favbet ставки на успех хозяев поля принимает с коэффициентом 5,40, на ничью — 5,00, на победу киевлян — 1,50.
С не меньшим интересом болельщики ждут встречу на стадионе имени Гагарина в Чернигове, где занимающая второе место «Десна» примет уже обеспечивший себе чемпионский титул «Шахтер». В этом сезоне подопечные Луиша Каштру неизменно побеждали команду Александра Рябоконя, но каждый раз с перевесом всего в один мяч (1:0, 1:0 и 3:2).
Отметим, что тренерский штаб дончан уже предоставил отпуск трем игрокам (Матвиенко, Марлосу и Жуниору Мораесу), а после игры с «Десной» отправится отдыхать еще группа игроков «Шахтера», поскольку игры «оранжево-черных» против «Колоса» и «Александрия» не имеют турнирного значения для всех трех команд.
Чемпионат Украины. 30-й тур
11 июля (суббота)
«Колос» — «Заря» 17:00 «Футбол 2»
«Днепр-1» — «Львов» 19:30 УНИАН
12 июля (воскресенье)
«Мариуполь» — «Олимпик» 17:00 «Футбол 1»
«Александрия» — «Динамо» 19:30 «Футбол 1»
«Десна» — «Шахтер» 19:30 УНИАН
Положение команд:
1—6-е места
1. «Шахтер» — 75 очков (29 матчей);
2. «Десна» — 55 (29);
3. «Динамо» — 55 (29);
4. «Заря» — 54 (29);
5. «Александрия» — 44 (29);
6. «Колос» — 29 (29);
7—12-е места
7. «Днепр-1» — 37 (28);
8. «Мариуполь» — 33 (27);
9. «Ворскла» — 28 (28);
10. «Олимпик» — 24 (28);
11. «Львов» — 24 (29);
12. «Карпаты» — 15 (24).
Бомбардиры: 19 мячей — Жуниор Мораес («Шахтер»); 15 — Александр Филиппов («Десна»), 13 — Марлос («Шахтер»); 12 — Виктор Цыганков («Динамо»); 11 — Богдан Леднев («Заря»); 10 — Тайсон («Шахтер»); Владислав Супряга («Днепр-1»); 9 — Виталий Буяльский, Беньямин Вербич, Карлос де Пена (все — «Динамо»).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» скромно отметило победу в Кубке Украины.
Фото ФК «Динамо»103
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