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Маршрутка без тормозов устроила массовое ДТП в центре Днепра (фото)
В Днепре произошло масштабное ДТП — на перекрестке улиц Сечевых Стрельцов и Старокозацкой столкнулись Mitsubishi, Mazda, Audi и маршрутный автобус № 136. Напомним, на днях в Киеве отвалившееся у маршрутки колесо едва не спровоцировало ДТП.
Согласно предварительной информации, виновником аварии водитель маршрутки, у которой неожиданно отказали тормоза, и он начал маневрировать на дороге.
Автобус зацепил Mitsubishi, снеся боковое зеркало авто, после чего врезался в Mazda, которая стояла на светофоре, а она врезалась во впереди стоящую Audi.
Известно о пострадавших — на заднем сидении Mazda находился 10-летний ребенок, который получил травмы. Первую помощь ему оказали на месте, после чего госпитализировали в областную детскую больницу.
Авария спровоцировала огромную пробку в городе, сообщает Информатор Днепр.
Как сообщали «ФАКТЫ», в Днепре агрессивный пассажир напал на водителя прямо во время движения маршрутки, а видео инцидента «порвало» сеть.
Фото Информатор Днепр58
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