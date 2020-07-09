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Происшествия

Маршрутка без тормозов устроила массовое ДТП в центре Днепра (фото)

21:55 9 июля 2020
Маршрутка без тормозов устроила массовое ДТП в центре Днепра (фото)

В Днепре произошло масштабное ДТП — на перекрестке улиц Сечевых Стрельцов и Старокозацкой столкнулись Mitsubishi, Mazda, Audi и маршрутный автобус № 136. Напомним, на днях в Киеве отвалившееся у маршрутки колесо едва не спровоцировало ДТП.

Согласно предварительной информации, виновником аварии водитель маршрутки, у которой неожиданно отказали тормоза, и он начал маневрировать на дороге.

Автобус зацепил Mitsubishi, снеся боковое зеркало авто, после чего врезался в Mazda, которая стояла на светофоре, а она врезалась во впереди стоящую Audi.

Вид с воздуха

Известно о пострадавших — на заднем сидении Mazda находился 10-летний ребенок, который получил травмы. Первую помощь ему оказали на месте, после чего госпитализировали в областную детскую больницу.

Авария спровоцировала огромную пробку в городе, сообщает Информатор Днепр.

Как сообщали «ФАКТЫ», в Днепре агрессивный пассажир напал на водителя прямо во время движения маршрутки, а видео инцидента «порвало» сеть.

Фото Информатор Днепр

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Маршрутка без тормозов устроила массовое ДТП в центре Днепра (фото)

Маршрутка без тормозов устроила массовое ДТП в центре Днепра (фото)

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