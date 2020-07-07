Происшествия

В Киеве у маршрутки на ходу отвалилось колесо и чуть не попало в человека: впечатляющее видео

В Киеве уже не впервые фиксируют чрезвычайные происшествия с участием маршрутных такси, у которых на ходу отлетают колеса.

Так, очередное видео в сеть выложил «Киев Оперативный». На кадрах видно, как колесо летит прямо на снимающего этот инцидент человека, который в последний момент успевает увернуться.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сети показали фото из Житомира, где у маршрутки на ходу отлетели два колеса, одно из которых врезалось в припаркованный автомобиль. Второе колесо покатилось по дороге — его догонял водитель. К счастью, во время инцидента никто не пострадал.

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