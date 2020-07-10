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Происшествия

В Днепре произошло жуткое смертельное ДТП: фото с места аварии

7:53 10 июля 2020
На месте ДТП

В Днепре в ночь с 9 на 10 июля произошло лобовое столкновение микроавтобуса Volkswagen Crafter с Ford Focus, которое закончилось мгновенной гибелью двух пассажиров легковушки и госпитализацией водителя. Напомним, 9 июля в центре Днепра столкнулись сразу три авто и маршрутный автобус № 136.

Как сообщает Информатор Днепр, авария произошла примерно в 23:00 на Полтавском шоссе в сторону выезда из города. Перед Volkswagen начал притормаживать MAN, чтобы пропустить транспорт и повернуть налево, однако водитель микроавтобуса намеренно пошел на опережение, и выехал через две сплошные на встречную полосу движения. Там и произошло лобовое столкновение с Ford.

Пассажиры Ford Focus погибли на месте

25-летний водитель Volkswagen, который после проверки на содержание алкоголя в крови оказался трезвым, практически не пострадал, а его пассажир получил травмы средней степени тяжести.

Микроавтобус пострадал сильнее, чем его водитель и пассажир

Напомним, 5 июля в Польше в столкновении двух легковушек и микроавтобуса серьезно пострадали две гражданки Украины.

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