26.89 / 27.18 30.06 / 30.59
Киев: +30
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Автобус с украинцами попал в тройное ДТП в Польше: много пострадавших (видео)

16:28 6 июля 2020
ДТП в Польше

В Польше произошло уже второе за неделю ДТП, в котором пострадали граждане Украины.

Как сообщает «РБК-Украина», вечером в воскресенье, 5 июля, на автодороге между населенными пунктами Рогова и Дзвижина столкнулись два пассажирских автобуса и микроавтобус.

По информации директора консульского департамента МИД Украины Сергея Погорельцева, в ДТП пострадали две гражданки Украины. «По предварительной информации консульства Украины в Гданьске, в результате ДТП два гражданки Украины получили травмы различной степени тяжести», — сообщил Погорельцев и добавил, что одной украинке оказали помощь и выписали из больницы.

«Вторая наша соотечественница находится в больнице городе Колобжег, угрозы для ее жизни нет», — добавил дипломат. Сообщается, что в результате ДТП пострадали 14 пассажиров.

Видео с места ДТП выложил ресурс miastokolobrzeg.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в марте 2020 года на трассе Хельм — Белополье в Польше произошло крупное ДТП — микроавтобус Mercedes въехал в стоящий на остановке автобус. Погиб один из пассажиров — 18-летний гражданин Украины.

Фото — скриншот.

236

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Дмитрий Песков

Песков ответил на скандальное заявление о скором присоединении ОРДЛО к России

Когда на площадь Славянска вышли Гелетей и Муженко, в 50 метрах от них появился террорист с двумя гранатометами

Когда на площадь Славянска вышли Гелетей и Муженко, в 50 метрах от них появился террорист с двумя гранатометами

Василий Василенко

Украинский экс-футболист арестован в Москве по обвинению в шпионаже (фото)

Военное укрепления времен Второй мировой

13-летнего парня нашли застреленным на Житомирщине: детали трагедии

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер