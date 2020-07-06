Происшествия

Автобус с украинцами попал в тройное ДТП в Польше: много пострадавших (видео)

В Польше произошло уже второе за неделю ДТП, в котором пострадали граждане Украины.

Как сообщает «РБК-Украина», вечером в воскресенье, 5 июля, на автодороге между населенными пунктами Рогова и Дзвижина столкнулись два пассажирских автобуса и микроавтобус.

По информации директора консульского департамента МИД Украины Сергея Погорельцева, в ДТП пострадали две гражданки Украины. «По предварительной информации консульства Украины в Гданьске, в результате ДТП два гражданки Украины получили травмы различной степени тяжести», — сообщил Погорельцев и добавил, что одной украинке оказали помощь и выписали из больницы.

«Вторая наша соотечественница находится в больнице городе Колобжег, угрозы для ее жизни нет», — добавил дипломат. Сообщается, что в результате ДТП пострадали 14 пассажиров.

Видео с места ДТП выложил ресурс miastokolobrzeg.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в марте 2020 года на трассе Хельм — Белополье в Польше произошло крупное ДТП — микроавтобус Mercedes въехал в стоящий на остановке автобус. Погиб один из пассажиров — 18-летний гражданин Украины.

Фото — скриншот.

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