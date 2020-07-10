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Спорт

У экс-футболиста ряда украинских клубов диагностировали редкое заболевание (фото)

12:34 10 июля 2020
Арамис Кузин

21-летний канадский футболист Арамис Кузин, имеющий украинские корни, сообщил о редком заболевании, которое диагностировали у него неделю назад.

«Это фото сделано как раз перед моментом, который изменил мою жизнь. Я должен был сделать абляцию предполагаемой доброкачественной опухоли, которая была у меня в бедре. После пробуждения от наркоза мне сказали, что операция не произошла, так как биопсия показала, что предположения врача по поводу моей ноги были неверными. Несколько дней назад я получил результаты биопсии. Мне поставили диагноз — саркома Юинга. Это редкая форма рака костей, которая поражает преимущественно молодых людей. Я пока не знаю всех деталей, но собираюсь надрать этой штуке задницу. С нетерпением жду химиотерапии, чтобы пройти весь этот процесс и вернуться на футбольное поле» — написал футболист на своей странице в Instagram.

Добавим, что Арамис — сын бывшего баскетболиста киевского «Будивельныка» Игоря Кузина. Родился в Торонто, а футбольную карьеру начинал в США. В 2017—2019 годах выступал на исторической родине за «Оболонь-Бровар» и «Днепр-1», проведя в общей сложности в Украине 26 матчей и забив 4 мяча. В феврале 2020-го после успешного просмотра подписал краткосрочный контракт с датским «Ольборгом».

В составе "Оболони" Кузин выступал в первой украинской лиге

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