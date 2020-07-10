Происшествия

На подконтрольной боевикам территории затопили место ядерного взрыва: что об этом известно

В International Human Rights Community — Special Monitoring Mission заявили, что получили подтверждение информации о полном затоплении объекта «Кливаж» на оккупированной части Донецкой области.

«В настоящее время есть подтвержденные данные о полном затоплении объекта „Кливаж“ по состоянию на 01.03.2020 года. Суммарная концентрация радионуклидов в водоносных горизонтах прилегающей территории при заборе на расстоянии 5 км от объекта составил 20−34 * 103 Бк / кг. Это значит, что низкорадиоактивная вода уже поступает в горизонты питьевой воды», — говорится в сообщении.

В комментариях под этим постом в соцсетях у представителей организации поинтересовались, почему информация, датированная мартом 2020 года, публикуется только сейчас.



«Учитывая отсутствие прямого доступа к мониторингу ситуации с объектом, неопровержимые доказательства того, что полное затопление этого объекта состоялось в марте этого года, получено только сейчас», — ответили в организации.

Правда, в сообщении не указывается, кто, где и когда проводил исследования — данные поступают с временно оккупированных территорий анонимно.

Объект «Кливаж» — подземный ядерный взрыв в сентябре 1979 года. Мощность — 0,3 кт в тротиловом эквиваленте. Его произвели на глубине более 900 метров для уменьшения напряжений в горном массиве. Место взрыва — крыло шахты «Юнком», что под Енакиево.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Георгия Тука, в свою бытность заместителем министра по вопросам временно оккупированных территорий сообщал, что еще в период 1979—2000 годах уровень радиоактивности в породах и шахтных водах, по официальным данным, находился на фоновом уровне. По неофициальным — превышал фоновый в два раза.

Тогда эксперты предупреждали, что после поднятия уровня шахтных вод произойдет загрязнение реки Булавин, а далее и Азовского моря, и что существует высока вероятность массовых подтоплений на оккупированной территории Донецкой области с возможными негативными последствиями для контролируемых Украиной территорий.

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