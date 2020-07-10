- 13:07 На подконтрольной боевикам территории затопили место ядерного взрыва: что об этом известно
- 12:55 Жеребьевка Лиги чемпионов и Лиги Европы: онлайн-трансляция
- 12:54 Врачи, работающие с COVID-19, болеют им меньше, чем остальные врачи, — иммунолог
- 12:53 На всех пляжах Киева запретили купаться: названа причина
- 12:06 Беременная ALYOSHA кардинально сменила образ в новом клипе
- 12:01 Россия готова признать "ДНР"-"ЛНР"? Грызлов сделал странное заявление на заседании ТКГ
- 11:57 Ястремская опубликовала фото топлес в поддержку борьбы с расизмом и сама нарвалась на проблемы
- 11:50 Силовики пришли с обысками к ветерану АТО: что произошло
- 11:38 На Львовщине четверых врачей обвиняют в смерти роженицы и нанесении вреда здоровью младенца
- 11:22 В Минздраве рассказали, когда решат судьбу следующего учебного года
- 11:20 Названы области Украины, где нельзя ослаблять карантин
- 10:50 В Украине готовятся к вмешательству России в местные выборы
На подконтрольной боевикам территории затопили место ядерного взрыва: что об этом известно
В International Human Rights Community — Special Monitoring Mission заявили, что получили подтверждение информации о полном затоплении объекта «Кливаж» на оккупированной части Донецкой области.
«В настоящее время есть подтвержденные данные о полном затоплении объекта „Кливаж“ по состоянию
В комментариях под этим постом в соцсетях у представителей организации поинтересовались, почему информация, датированная мартом 2020 года, публикуется только сейчас.
«Учитывая отсутствие прямого доступа к мониторингу ситуации с объектом, неопровержимые доказательства того, что полное затопление этого объекта состоялось в марте этого года, получено только сейчас», — ответили в организации.
Правда, в сообщении не указывается, кто, где и когда проводил исследования — данные поступают с временно оккупированных территорий анонимно.
Объект «Кливаж» — подземный ядерный взрыв в сентябре 1979 года. Мощность — 0,3 кт в тротиловом эквиваленте. Его произвели на глубине более 900 метров для уменьшения напряжений в горном массиве. Место взрыва — крыло шахты «Юнком», что под Енакиево.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Георгия Тука, в свою бытность заместителем министра по вопросам временно оккупированных территорий сообщал, что еще в период 1979—2000 годах уровень радиоактивности в породах и шахтных водах, по официальным данным, находился на фоновом уровне. По неофициальным — превышал фоновый в два раза.
Тогда эксперты предупреждали, что после поднятия уровня шахтных вод произойдет загрязнение реки Булавин, а далее и Азовского моря, и что существует высока вероятность массовых подтоплений на оккупированной территории Донецкой области с возможными негативными последствиями для контролируемых Украиной территорий.173
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Ну все! Осталось нырнуть в прорубь, поесть блинов, подарить любимому пену для бритья, получить цветы, испечь кулич — и... лето-о-о!!!