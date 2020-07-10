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В России школьник зарезал завуча школы: подробности ЧП

13:35 10 июля 2020
Нож

В Новосибирской области России ученик 8-го класса зарезал педагога — завуча общеобразовательной школы в поселке Смоленский. Ранее в российском Екатеринбурге 15-летний подросток напал на учительницу русского языка с молотком и ножом.

Как сообщает «Подъем», убийство завуча в Смоленском произошло в ночь на четверг, 9 июля. К завучу Валентине Болдыревой в дом забрался школьник, который, как предполагается, собрался ограбить педагога. Однако женщина проснулась и попыталась задержать подростка, но тот ударил ее ножом.

Местные массмедиа сообщают, что подозреваемого установили по «оставленным на месте убийства перчатке и кроссовкам». Источники утверждают, что школьник уже сознался в убийстве.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в школе станицы Ахтанизовская Краснодарского края России 14-летний подросток требовал «дань» у соучеников, а когда те отказались платить, открыл стрельбу из пневматического пистолета — пострадали пятеро подростков.

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