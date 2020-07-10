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Шмыгаль внес в Раду кандидатуру вице-премьера: что известно об Олеге Уруском
В пятницу, 10 июля, в Верховную Раду внесли проект постановления о назначении на должность вице-премьер-министра — министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олега Уруского. Ранее стало известно, кто заменит в парламенте Вакарчука.
Как сообщает «Интерфакс-Украина», инициатор проекта постановления — премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Олег Уруский, 1963 г. р., — бывший глава Государственного космического агентства Украины, бывший первый замминистра промышленной политики. Он — доктор технических наук, профессор, автор и соавтор более 50 научных трудов, академик Международной академии аэронавтики, лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники (1996 г.).
Занимал руководящие посты на предприятиях и объединениях оборонной промышленности, машиностроения, авиатранспортной отрасли. Работал в СНБО и секретариате Кабмина.
С апреля 2020 года Уруский — директор инжиниринговой компании «Прогресстех-Украина», основной партнер и заказчик которой — компания Boeing.
Ранее сообщалось, что Рада назначила языкового омбудсмена — сына известного поэта.89
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