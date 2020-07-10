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Украина

Шмыгаль внес в Раду кандидатуру вице-премьера: что известно об Олеге Уруском

15:45 10 июля 2020
Олег Уруский

В пятницу, 10 июля, в Верховную Раду внесли проект постановления о назначении на должность вице-премьер-министра — министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олега Уруского. Ранее стало известно, кто заменит в парламенте Вакарчука.

Как сообщает «Интерфакс-Украина», инициатор проекта постановления — премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Олег Уруский, 1963 г. р., — бывший глава Государственного космического агентства Украины, бывший первый замминистра промышленной политики. Он — доктор технических наук, профессор, автор и соавтор более 50 научных трудов, академик Международной академии аэронавтики, лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники (1996 г.).

Занимал руководящие посты на предприятиях и объединениях оборонной промышленности, машиностроения, авиатранспортной отрасли. Работал в СНБО и секретариате Кабмина.

С апреля 2020 года Уруский — директор инжиниринговой компании «Прогресстех-Украина», основной партнер и заказчик которой — компания Boeing.

Ранее сообщалось, что Рада назначила языкового омбудсмена — сына известного поэта.

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