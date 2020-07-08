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Стало известно, кто зайдет в Раду вместо выбывшего Вакарчука
В среду, 8 июля, Центральная избирательная комиссия признала Алину Свидерскую избранным народным депутатом Украины. Она сменит в Верховной Раде Святослава Вакарчука, недавно сложившего мандат.
Как сообщает РБК-Украина, комиссия признала Алину Свидерскую избранным нардепом на внеочередных парламентских выборах 21 июля 2019 года.
Алина Свидерская родилась 25 февраля 1989 года, имеет высшее образование. Она — директор норвежской компании ООО «Айсе Хидро Юкрейн», проживает в Киеве. В избирательный список партии «Голос» Свидерская была включена под № 19.
Кроме того, отмечается, что Алина Свидерская — жена бывшего министра обороны Украины Андрея Загороднюка.
Ранее сообщалось, что вместо Ольги Бельковой из фракции «Батьківщини», которая отказалась от мандата народного депутата, ряды парламентариев пополнил Сергей Евтушок.
Фото: скриншот с видео «Украинский кризисный медиа центр»82
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