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Кабмин назначил языкового омбудсмена: что известно о Тарасе Кремене
В среду, 8 июля, Кабинет министров Украины назначил уполномоченного по защите государственного языка — им стал Тарас Кремень. Ранее в отставку подал глава НБУ Яков Смолий.
«Сегодня путем рейтингового голосования на должность уполномоченного по защите государственного языка правительство назначило Кременя Тараса Дмитриевича», — об этом в своем Facebook сообщил народный депутат Василий Мокан.
Тарас Кремень — сын украинского поэта, лауреата Шевченковской премии Дмитрия Кременя. Окончил три вуза, доктор философии. Работал учителем в СОШ, преподавал в нескольких вуза, профессор. Является автором около 50 научных трудов. В 2014—2019 годах был народным депутатом, членом фракции «Народный фронт».
Ранее сообщалось, что Кабмин назначил нового министра образования — им стал ректор Черниговского технологического университета Сергей Шкарлет.76
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