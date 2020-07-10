Владельцам земли готовят «сюрприз»: кого обяжут платить новый налог, а кто от этого выиграет

Украина

В повестку дня нынешней сессии Верховной Рады включили законопроект, вызывающий неоднозначные мнения. Особенно он может возмутить владельцев земельных паев, которых обяжут выплачивать сумму от 6 тысяч гривен ежегодного налога за их землю. Впрочем, мало кто из них еще знает об этом. А также о том, что продающие излишки продукции сельские домохозяйства, в которых приходится более гектара сельхозугодий на собственника, также подвергнут налогообложению. Проект одобрен к рассмотрению в первом чтении. Хотя специалисты высказали много замечаний. Так, бюджетный комитет указывает, что авторы не предоставили финансово-экономического обоснования. А в выводах Главного научно-экспертного управления указано на «дискуссионность» предложенных изменений и их последствий: неравномерное распределение налоговой нагрузки на мелких и крупных производителей, возможную монополизацию рынка, разорение хозяйств и отток рабочей силы, на то, что не учитывается специфика сельского хозяйства, непонятно, как можно обложить налогом тех, кто использует полученную продукцию только для собственного потребления, и т. д. — вплоть до того, что фактически подоходный налог применяют не к полученному доходу, а к тому доходу, который можно было получить теоретически. И хотя премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что вводить новый земельный налог преждевременно из-за вызванного коронавирусом кризиса, мало кто сомневается, что законопроект будет принят.

Новый налог заставит людей продавать паи

«ФАКТЫ» выяснили, откуда взялась сумма в 6 тысяч гривен за пай. Как оказалось, это не фиксированный размер налога. В настоящее время существует нормативная денежная оценка гектара сельхозугодий, отличающаяся в разных областях. В этом году для пахотной земли она составляет 22−34 тысячи гривен. Земля под садами и виноградниками в 2−2,5 раза дороже, под сенокосами в 2,5−7 раз дешевле, пастбищами — в 6−16 раз дешевле.

Законопроектом 3131 о внесении изменений в налоговое и другое законодательства для детенизации сельского хозяйства предлагается ввести минимальное налоговое обязательство на каждый гектар земли. Сначала предполагалось, что оно составит 8% от нормативной оценки, но впоследствии снизили размер до 5%. Таким образом, минимальный налог на гектар пашни, оценка которой, в среднем, 30 тысяч гривен, должен составить около 1500 гривен. А учитывая, что средний земельный пай в Украине — 4 гектара, то их владельцы должны будут платить около 6 тысяч гривен налога ежегодно.

Размер налога будет меняться в зависимости от области, классификации земли, а также изменяющейся оценки земли. Отметим, что в Украине — около 7 миллионов владельцев паев, только треть из которых сдает землю арендаторам. Остальные обрабатывают ее самостоятельно (впрочем, есть мнения, что часть этой земли простаивает, а часть — сдается в аренду без официального оформления).

Приверженцы законопроекта считают, что он будет содействовать детенизации экономики сельского хозяйства, вовлекать простаивающие земли в производство, противодействововать спекуляциям на рынке земли. Его противники опасаются, что новый налог необоснованно ляжет на плечи мелкого производителя, заставит селян продавать слишком обременительные для них паи, это обрушит рынок земли, который вот-вот должен открыться, и монополисты выкупят землю за бесценок. (Кстати, как показала практика, стоимость земли в европейских странах, где более развито мелкое и среднее фермерство, гораздо выше стоимости ее там, где основная масса земель занята крупными с/х-предприятиями.) Кроме того, может измениться рынок продуктов питания — вследствие того, что захвативший рынок крупный бизнес заинтересован производить менее трудоемкую продукцию (например — зерно), а выращивание овощей и фруктов чаще остается за меньшими фермерскими хозяйствами. Которые могут или не выдержать конкуренции в новых условиях, или же будут вынуждены сильно увеличивать цены.

В настоящее время в Украине собственники паев ежегодно платят земельный налог в 100−300 гривен за гектар — точный размер его устанавливают местные власти.

— Сейчас мы самостоятельно платим по 260 гривен налога за гектар пая, — рассказали «ФАКТАМ» жители одного из сел Черкасской области. — Кто-то обрабатывает землю сам и после продажи выращенного рассчитывается за это с налоговой. Но большинство свои паи сдают в аренду местному предприятию за 5% от стоимости ее оценки. Сейчас появляются новые бизнесмены, предлагают до 8%, но им сдавать опасаемся — боимся, что они могут использовать какие-то уловки и отобрать нашу землю. Налоги с дохода за аренду арендаторы платят сами, высчитывая из полагающейся нам суммы. Что будет и сколько нам останется, если надо будет платить за землю 5% налога, пока не знаем. Опять-таки, в прошлом году у нас пай в 4 гектара оценивался в 190 тысяч, а в этом уже только 90 тысяч гривен.

«Крестьянин, сдавая свой пай, будет получать столько же, сколько и до введения минимального налогового обязательства»

О цели предлагаемых изменений в налогообложении сельскохозяйственных угодий, а также — кто и как должен будет платить новый налог, «ФАКТАМ» рассказал один из авторов законопроекта, народный депутат, глава Комитета ВР по вопросам аграрной и земельной политики Николай Сольский:

— Этот закон выравнивает налоги, которые платят сельхозпроизводители. Смотрите, сейчас такая ситуация: в стране обрабатывается около 35 миллионов гектаров земли. Но с 20 миллионов, которые обрабатываются добросовестными аграриями, платятся аренда, налоги на прибыль, на доходы физлиц от арендной платы, с зарплаты работников и другие — до 2—3 тысяч гривен на гектар. А с остальных 15 — налоги поступают другие, гораздо меньше. Причем часть дохода с этой части земли вообще находится в «тени», когда недобросовестные аграрии не регистрируют договоры аренды, зерно продают за наличку чуть ли не из-под комбайна, так же наличкой рассчитываются с собственниками земли. И за эту землю платится только земельный налог от нескольких десятков до 300 гривен за гектар.

Наш же законопроект предполагает, что размер налогового обязательства за каждый гектар должен быть не менее 5% от нормативной оценки земли. В конце каждого года аграрий считает, сколько он заплатил налога. И если получает 5%, то это налоговое обязательство не платит. Если меньше — должен доплатить разницу.

— Я только что разговаривал с собственниками паев — они сдают их за 5−8% от стоимости нормативной оценки…

— Из какой области эти собственники?

— Из Черкасской.

— В южных областях большая конкуренция за землю, там гораздо больше оплата. По Черкасской, в частности, — от 10 до 14%.

— Видимо, не у всех так получается. И вот эти арендодатели опасаются, что вся эта арендная плата уйдет в налог.

— Для этих людей ничего не изменится. Донасчитывание налога если и будет, то для арендатора, а не для сдавших свои паи в аренду. Арендатор из суммы аренды выплатит за них налог на доходы физлиц и военный сбор (19,5%), а собственники в той же Черкасской области на руки получат по 3—3,5 тысячи гривен за гектар. Кроме того, он платит фиксированный налог, НДФЛ своих работников… В пересчете на гектар обрабатываемой земли — до 2500 гривен налогов. Что превышает минимальное налоговое обязательство — поэтому оно платиться не будет.

— Но это касается крупных арендаторов. А если фермер взял пару гектаров, работает на них сам, зарегистрирован как плательщик единого налога, например?

— Он обрабатывает землю и продает выращенное. Может получить доход с гектара — 25—30 тысяч гривен. Следовательно — должен платить налог за проданную продукцию. Другое дело, что зачастую не платит, поскольку продает за наличку. В таком случае ему придется доплачивать по предлагаемым изменениям в законодательстве. Если же он честно оплачивает налоги, то, как правило, они с запасом перекроют минимальное налоговое обязательство — в 90—95% случаев.

— Противники законопроекта считают, что это удар по мелким арендаторам, «единоличникам» для удовлетворения запроса крупных аграриев, латифундистов.

— Это неправда. Есть какие-то базовые понятия. как то: налоги должны платить все. И равные налоги — это правильно. Если с одного гектара у нас в стране выторг (по зерну, например) — 20—30 тысяч гривен, то вполне можно заплатить 1400 гривен налога. И если собственник земли, тяжело работая на ней, не может заработать денег на налог, значит, здесь что-то не то. Значит, он может спокойно сдать свой пай в аренду. Арендатор оплатит аренду, налоги — и еще получит прибыль. Вы спросите у аграриев, спросите в ОТГ (куда идет большая часть этого налога) — они за такой закон ратуют несколько лет. Те, кто считает его неправильным, или не разбираются в этом, или же обрабатывают землю втихую в «тени».

Основная ошибка — считать это дополнительным налогом. Крестьянин, сдавая в аренду свой пай, будет получать столько же, сколько и до введения минимального налогового обязательства. И даже если налоговые выплаты у арендатора не перекроют размер обязательства, доплачивать будет не собственник пая, а арендатор. Естественно, если договор официально зарегистрирован. Если нет, то все вопросы по оплате налогов — к собственнику земли.

— Есть разные обстоятельства — и не все люди сдают или обрабатывают свои паи. Они тоже обязаны будут платить?

— А вы считаете нормальным, когда землю не обрабатывают сами и другим не дают? В большинстве европейских стран, если пахотная земля не обрабатывается, за нее платят двойной налог. Так борются со спекуляцией землей. Если ты купил землю — обрабатывай ее или дай обрабатывать другим, а не держи для перепродажи.

— Сейчас собственники паев платят земельный налог 0,3—1% от нормативной оценки земли — около 100—300 гривен, который идет в местные бюджеты. Отменится ли он после принятия нового закона и введения минимального налогового обязательства? И пойдет ли вся сумма от этого нового налога в местный бюджет?

— Земельный налог, как и раньше, будут платить собственники паев. Если они сами и обрабатывают свои паи, то этот налог будет входить (вместе с налогом на прибыль, платежом в пенсионный фонд, военным сбором, единым налогом и другими выплатами — в соответствии с выбранной схемой налогообложения) в расчеты, определяющие, надо или нет доплачивать до величины минимального налогового обязательства. Средства же, полученные по этому обязательству, будут распределяться так же, как и налог на доходы физлиц, — между госбюджетом, областью и территориальной общиной.

В настоящее время законопроектом предполагается освободить собственников и постоянных пользователей земельных участков (приусадебных, дачных, для садоводства) от уплаты налога с доходов от реализации своей продукции, не превышающих установленных Земельным кодексом размеров. (Нормы безоплатной передачи земельных участков гражданам устанавливают для этих участков размеры, соответственно: 10−25 (в зависимости от населенного пункта), 10 и 12 соток. — Авт.) А также — участков для ведения личного сельского хозяйства, если они не превышают 1 га. Но уже сейчас есть предложение изменить эту норму, чтобы не облагались налогом доходы не только от личного хозяйства, но и товарного сельскохозяйственного производства для владельцев и пользователей участков, не превышающих двух гектаров. Но если такой земли больше двух гектаров на одного человека, ко всей ее площади будет применяться норма о минимальном налоговом обязательстве.

«Фактически для владельцев паев земельный налог увеличится в 5−15 раз»

Несколько иное мнение о законопроекте — у эксперта экономических программ Украинского института будущего Даниила Монина.

— Предлагаемые нововведения сильно увеличивают нагрузку на сельское хозяйство Украины. С одной стороны законопроект предлагает «взаимозачеты» при условии уплаты других налогов. Но законодатель по сути вводит новый налог. Фактически это даже не налог на землю, а, как они его назвали, налоговое обязательство. И оформлен он не как отдельный налог, а идет в разделе налога на доходы физических лиц. К которому он, собственно, отношения не имеет: то есть, он еще и технически некорректно прописан, с моей точки зрения, — рассказал «ФАКТАМ» Даниил Монин. -

Фактически любой, кто владеет сельскохозяйственной землей или арендует ее, должен заплатить около полутора тысяч за гектар. При том, что продукции с него получает примерно на 20 тысяч (это если говорить о растениеводстве). Сейчас земельный налог составляет 0,3−1% от нормативной стоимости земли. Налоговое обязательство предлагается на уровне 5%. Получается, что крупные хозяйства ничего не будут платить по этому минимальному обязательству, погашая его другими налогами, в частности — на зарплату наемным работникам. А фермеры и мелкие хозяйства, которые обрабатывают землю, не привлекая рабочую силу со стороны, окажутся в большом проигрыше, поскольку сами себе зарплату не платят.

По моему мнению, законопроект направлен против мелких фермеров, он будет способствовать переделу собственности в земельной сфере. Цель законопроекта — собрать больше налогов, вывести сельское хозяйство из тени. Но у нас же как — если кто-то в тени работает, то надо всем увеличить налоговую нагрузку. Если у нас 42 миллиона гектаров сельскохозяйственной земли, то по полторы тысячи с гектара — более 60 миллиардов гривен. А это полтора процента ВВП.

То есть — вырастет общая налоговая нагрузка на сельхозпродукцию. И сельхозпредприятия будут экономить за счет аренды. Арендаторы будут предлагать собственникам паев минимальную цену аренды — ведь если те не сдадут кому-нибудь землю, то сразу же попадут под большой налог. Фактически для них земельный налог увеличится в 5−15 раз. Таким образом, крупные хозяйства смогут диктовать цены аренды (которые, я предполагаю, резко упадут). Кроме того, это может повлиять на открывающийся рынок земли и способствовать переходу земли от мелких собственников к крупным, поскольку владельцы паев будут активно продавать землю, приносящую очень маленький доход (если не убытки). А если будет большое предложение земли, цена на нее на рынке упадет. Судя по всему, этот законопроект лоббируют крупные хозяйства: сумма минимального налогового обязательства явно рассчитана под то, чтобы уплатившие другие налоги крупные хозяйства его уже не платили. А получившие дополнительную налоговую нагрузку мелкие производители становились менее конкурентоспособными на рынке.

— Многие опасаются, что стоимость мяса, молока, зерна увеличится. Но, получается, за счет того, что большинство сельхозпродукции вырабатывается крупными производителями, для потребителя фактически ничего не изменится?

— Наверное, да. У нас и так монополизация рынка достаточно сильная. А в новых условиях мелкие производители не смогут удержать цены — и их с рынка выдавят. Я считаю, что мы должны развивать мелкотоварное производство, обеспечивающее большую занятость населения. Но его давят налогами, большая часть земли поделена между крупными игроками. А крупное товарное производство, которое у нас преобладает (в основном это выращивание зерновых и переработка подсолнечника на масло), успешно выживет и еще сможет достичь повышения производительности — то есть занятость населения уменьшится. Это может привести к оттоку рабочей силы из страны. То же касается и животноводства: ведь величина налога на земли под пастбища и сенокосы также увеличится, что повысит нагрузку на мелкие хозяйства, приведет к их разорению — на одну корову надо полгектара-гектар земли. И так, посмотрите, — поголовье коров с 1991 года упало в 6 раз, молока производится все меньше и меньше. Кстати, что может подорожать, так это картошка, которая у нас на 80% выращивается частным образом.

— Авторы законопроекта считают, что налоги, заплаченные за продажу своей сельхозпродукции мелкими собственниками и арендаторами, дадут возможность не платить новый налог.

— Я не уверен. Кстати, раньше можно было без уплаты налога реализовывать часть собранной продукции, если у собственника было до двух гектаров обрабатываемой им земли. Эту налоговую льготу теперь предлагают уменьшить в 4 раза — до 50 соток. (На сайте ВР в тексте законопроекта указано «0,5 га», но, как сообщили «ФАКТАМ» авторы проекта, это опечатка, которую должны исправить. На самом деле — 1 гектар. — Авт.) Основные налогоплательщики в сельском хозяйстве — крупные производители, плательщики НДС. Мелкие хозяйства — безНДСники, многие — на упрощенной системе налогообложения платят небольшой фиксированный налог и доплачивают, если используют труд наемных работников. Других налогов, в принципе, нет. Есть еще вариант, когда физлица платят 18% от дохода, но его почти никто не использует, переходят на упрощенную систему. Большинство же домохозяйств «вписывалось» в налоговую льготу, которую сейчас урезают, и налогов не платило. Именно они попадут под пресс минимального налогового обязательства. И большей части им оплатить его будет нечем. Они и сейчас пытаются любым образом сэкономить, чтобы выжить.

— Насколько, по вашему мнению, оправдаются надежды авторов законопроекта на то, что он поможет вывести из тени часть сельского хозяйства и наполнить бюджеты?

— Боюсь, что их просто на вилы поднимут. Не знаю, на сколько оправдается. Вот Шмыгаль заявил, что принятие этого закона преждевременно. Я не верю, что смогут собрать намного больше налогов. Но вот с точки зрения передела собственности, выезда населения за рубеж на заработки, передачи земли в аренду крупным хозяйствам — такой процесс действительно ускорится.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», из-за того, что большая часть аренды земли в Украине находится в тени, до бюджета не доходят 10−12 миллиардов гривен ежегодно.

Также читайте о том, что украинцев хотят обложить 5-процентным налогом на телефоны, телевизоры, компьютеры и даже бумагу, чтобы оплачивать авторам песен и фильмов вознаграждение за использование их продукции «пиратами».

100

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter