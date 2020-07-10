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Вспышка COVID-19 на предприятии по производству крабовых палочек под Одессой: полиция завела дело
В Одесской области, которая, по данным на 10 июля, выбыла из списка регионов, не готовых к ослаблению карантина, полиция открыла уголовное производство по факту вспышки COVID-19 на предприятии «Аквафрост» по производству крабовых палочек. Об этом в пятницу, 10 июля, сообщил начальник регионального главка Нацполиции Олег Бех.
«Возникла чрезвычайная ситуация в компании „Аквафрост“, в которой на сегодня выявлено 36 сотрудников, у которых подтверждено инфицирование», — сказал полицейский генерал.
По его словам, поступила информация, которая проверена правоохранителями и получила подтверждение, в частности, о том, что сотрудники, которые были уже больны, зная об этом, выходили на работу.
«Администрацией или собственниками предприятия не предпринималось никаких мер, чтобы заболевшие находились на больничном. Кроме того, в дальнейшем данное заболевание начало распространяться…» — уточнил начальник главка.
В связи с этим Черноморским отделение полиции открыто производство по ч. 1 ст. 325 «Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений» Уголовного кодекса Украины.
Ранее (26 июня) главный санитарный врач Одесской области Виталий Гончаров сообщал о том, что расположенное в городе Черноморске предприятие «Аквафрост» с 24 июня приостановило работу из-за вспышки COVID-19. На тот момент сообщалось об 11 заболевших здесь сотрудниках. Как выяснилось, информация главного санврача была «принята к сведению», но работа зараженных инфекцией людей на производстве, выпускающем продовольственную продукцию, продолжалась, несмотря на запрет.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в то же время под угрозой закрытия из-за коронавируса оказался известный промтоварный рынок «7-й километр» под Одессой.
Напомним, количество больных коронавирусом в Украине растет с каждым днем.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»67
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