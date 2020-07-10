Украина

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям признала засуху в Одесской области чрезвычайной ситуацией природного характера государственного уровня. Общая сумма ущерба, который в этом году понесли аграрии, составляет более 6,5 млрд гривен. Об этом в пятницу, 10 июля, сообщил глава Одесской обладминистрации Максим Куцый.

«Больше всего пострадали сельхозпроизводители южных районов региона — Тарутинского, Ренийского, Арцизского, Татарбунарского, а также Лиманского. Правда, и на севере области зафиксированы отдельные территории, где в результате засухи фермеры потеряли значительную долю урожаев зерновых и других культур», — сказал Куцый.

По словам Куцего, из областного бюджета было выделено 18 млн гривен на поддержку аграриев.

«Ведем переговоры с центральными органами власти о возможном частичном возмещении убытков, которые понесли сельскохозяйственные предприятия в результате гибели посевов из-за засухи», — сказал глава обладминистрации.

Ранее замминистра экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий сообщил, что министерство видит необходимость выделения денежной компенсации фермерам за потерю посевов из-за засухи из расчета 4,5−5 тысяч гривен за гектар пострадавших посевов.

А вот его шеф, министр Игорь Петращко, отвечая на вопросы нардепов в Верховной Раде 21 июня, заявил, что Кабмин не может компенсировать потери аграриев юга Одесской области, поскольку отсутствует механизм оказания такой помощи.

При этом никто не комментирует, каким образом можно преодолеть дефицит продуктов питания, который явно возникнет в связи с невиданным неурожаем, а также не допустить их подорожания.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что на Одесчине фермер покончил с собой из-за неурожая и засухи.

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