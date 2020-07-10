Эрдоган решил судьбу Айя-Софии: знаменитый музей стал действующей мечетью

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В пятницу, 10 июля, Государственный совет Турции отменил решение правительства страны от 1934 года об изменении статуса собора Святой Софии в Стамбуле. После этого храм стал музеем. Теперь госсовет, который выполняет функции высшего административного суда, снова превратил музей в мечеть. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже подписал указ, закрепив в нем решение госсовета. Первая молитва, по всей видимости, состоится в мечети Айя-София уже 15 июля. Так обещал Эрдоган еще 29 мая. Как пишет газета Hürriyet, таким способом он хочет отметить четвертую годовщину подавления попытки государственного переворота.

Собор Святой Софии был построен по приказу византийского императора Юстиниана I и освящен в 537 году. Это уникальное сооружение, в котором удалось совместить две главные концепции христианских соборов: трехнефную базилику и центрический купольный храм. Купол буквально висит над огромным помещением — этот эффект достигается за счет подкупольных арок и сорока окон, прорезанных в его основании.

Собор за свою долгую историю несколько раз перестраивался, но его основа сохранилась до наших дней. Также уцелели уникальные фрески, которые впервые обнаружили итальянские архитекторы Гаспаре и Джузеппе Фоссати, которых в середине XIX века нанял султан Абдул-Меджид I для очередного ремонта.

К тому времени это была мечеть Айя-София. Таковой она стала после падения Константинополя в 1453 году по приказу турецкого султана Мехмеда II. Айя-София оставалась действующей мечетью до середины 30-х годов прошлого века. В музей ее превратил Мустафа Кемаль Ататюрк, основатель современного турецкого государства и его первый президент.

Принятое им решение вызвало много недовольства среди мусульман. И вопрос о статусе Айя-Софии с тех пор оставался камнем преткновения для всех турецких государственных деятелей и политиков. Эрдоган решил снова вернуть Айя-Софии статус мечети.

Однако нынешний президент Турции обещал оставить храм открытым для посещения его туристами. Ежегодно сюда приходят не менее 3 миллионов иностранцев, чтобы полюбоваться знаменитым куполом и фресками. Вот только пока не ясно, как поступят с изображениями христианских святых. В действующей мечети их быть не должно. Вряд ли с ними произойдет что-то плохое, все-таки они находятся в списке ЮНЕСКО. Как предполагают, зарубежные и турецкие СМИ, фрески, скорее всего, чем-то завесят. И туристы вряд ли смогут на них смотреть. Также, очевидно, будет закрыт доступ в некоторые из помещений Айя-Софии.

Во всяком случае, именно так поступили турецкие власти в конце прошлого года с бывшей церковью Христа Спасителя в Полях в монастыре Хора. Она тоже была действующим музеем, пока госсовет не вернул ей статус мечети Карие-Джами. Там ежедневно молятся мусульмане, но туристов тоже пускают. Идет и плановая реставрация.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Турция входит в список стран, в которые граждане Украины могут нынешним летом отправляться на отдых без особых ограничений.

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