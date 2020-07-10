Гороскоп

Когда назначать свадьбу и выкапывать деревья: лунный календарь на неделю

Что, согласно фазам Луны, можно — и чего нельзя — делать в течение каждого дня наступающей недели с 13 по 19 июля 2020 года, когда лучше ухаживать за собой, заниматься хобби и собирать урожай, эксклюзивно для «ФАКТОВ» рассказала астролог Людмила Булгакова. (Гороскоп на июль для всех знаков зодиака читайте здесь.)

13 июля

Символ дня: золотой ключик

Характеристика: день благоприятен для научной деятельности, творчества, обучения, передачи накопленного опыта.

Бизнес и финансы: от деловых переговоров лучше отказаться — договоренности достичь не удастся.

Личная жизнь: не стоит обманывать близкого человека даже в мелочах: правда, выйдя наружу, может разрушить отношения.

Здоровье: почувствовав первые симптомы заболевания, надо немедленно обращаться к врачу — самолечение недопустимо.

Уход за внешностью: стрижка может принести как материальный достаток, так и лишние килограммы.

Спорт: показаны интенсивные физические нагрузки, но из-за риска травмы позвоночника тяжести лучше не поднимать.

Дом, сад, огород: домашними делами рекомендуется заниматься по мере необходимости. Можно собирать корнеплоды, ягоды и фрукты.

14 июля

Символ дня: Цербер

Характеристика: день, когда нельзя встревать в чужие конфликты, злословить и сплетничать.

Бизнес и финансы: время не подходит для реализации новых проектов — лучше довести до ума «зависшие» дела.

Личная жизнь: неосторожные слова могут навредить отношениям с близкими людьми.

Здоровье: ослабленный иммунитет может стать причиной самых разных заболеваний, поэтому необходимо его укреплять.

Уход за внешностью: от любых манипуляций с волосами необходимо отказаться.

Спорт: спортом рекомендуется заниматься на свежем воздухе.

Дом, сад, огород: хорошее время для уборки в доме. В саду и на огороде работать можно только с наземной частью растений — корневую систему легко повредить.

15 июля

Символ дня: медведь

Характеристика: удача ждет тех, чья профессия связана с творчеством.

Бизнес и финансы: в бизнесе никаких затруднений не предвидится.

Личная жизнь: общаясь с близкими людьми, необходимо быть очень осторожными с шутками — юмор может оказаться непонятым.

Здоровье: заболев, нужно немедленно обратиться за рекомендациями к врачу.

Уход за внешностью: любые манипуляции с волосами в это время плохо скажутся как на внешнем виде, так и на здоровье.

Спорт: в качестве физической нагрузки лучше всего подойдут йога и пилатес, желательно — на свежем воздухе.

Дом, сад, огород: можно заниматься любыми домашними делами. Можно благоустраивать приусадебную территорию и начинать на ней строительство.

16 июля

Символ дня: раковина

Характеристика: прекрасный день для хобби.



Бизнес и финансы: день больше подходит для продаж, чем для покупок.

Личная жизнь: от свидания не стоит ждать многого — приготовьтесь к тому, что оно может пройти скучно.

Здоровье: особого внимания потребуют глаза, которые опасно чересчур сильно напрягать, и уши — их нельзя переохлаждать.

Уход за внешностью: стрижка и другие манипуляции с волосами на пользу не пойдут.

Спорт: в зале рекомендуются умеренные физические нагрузки.

Дом, сад, огород: пересаживая растения, соблюдайте осторожность — очень легко повредить корневую систему. Домашними делами нужно заниматься по мере необходимости.

17 июля

Символ дня: болото

Характеристика: нельзя спорить и ссориться из-за ерунды, хвастаться и проявлять высокомерие по отношению к окружающим.

Бизнес и финансы: звезды рекомендуют воздержаться от трат — покупки могут оказаться со скрытым браком.

Личная жизнь: из-за большой вероятности ссор общение с близкими и любимыми людьми необходимо свести к минимуму.

Здоровье: при обострении хронических заболеваний необходимо сразу же обратиться к врачу. Посещение стоматолога лучше отложить.

Уход за внешностью: день благоприятен для ухода за волосами.

Спорт: от серьезных физических нагрузок нужно отказаться, отдав предпочтение йоге и пилатесу.

Дом, сад, огород: можно заниматься любыми домашними делами — от стирки до уборки и готовки. Можно собирать корнеплоды и сушить на зиму абрикосы и яблоки.

18 июля

Символ дня: жезл

Характеристика: необходимо всячески избегать стресса. Негативные эмоции могут не самым лучшим образом сказаться на здоровье.

Бизнес и финансы: финансовые и деловые вопросы будут успешно решаться у тех, кто не боится работы.

Личная жизнь: необходимо уделить внимание родственникам — особенно пожилым.

Здоровье: пристального внимания потребуют ноги — от колен до ступней.

Уход за внешностью: манипуляции с волосами придадут шарма и привлекательности.

Спорт: показаны общеукрепляющие комплексы физических упражнений и йога.

Дом, сад, огород: можно уничтожать сорняки и бороться с вредителями. Любые домашние дела будут успешными.

19 июля

Символ дня: лотос

Характеристика: любой злой поступок, совершенный в этот день, повлечет за собой наказание.

Бизнес и финансы: удачный день для решения финансовых вопросов.

Личная жизнь: нежелательно назначать на этот день свадьбу или помолвку.

Здоровье: людям, склонным к гипертонии, необходимо тщательно контролировать артериальное давление и при малейшем его повышении принимать прописанные лечащим врачом препараты.

Уход за внешностью: стрижка, сделанная в этот день, позволит визуально сбросить несколько лет.

Спорт: физическая нагрузка должна быть умеренно — перегружать организм не рекомендуется.

Дом, сад, огород: нельзя срывать цветы, выкапывать, выкорчевывать и спиливать деревья. Можно подкармливать и удобрять растения, полив должен быть умеренным. Дома можно заниматься делами любой сложности.

Гороскоп здоровья на июль от экстрасенса Хаяла Алекперова читайте здесь.

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