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Когда назначать свадьбу и выкапывать деревья: лунный календарь на неделю
Что, согласно фазам Луны, можно — и чего нельзя — делать в течение каждого дня наступающей недели с 13 по 19 июля 2020 года, когда лучше ухаживать за собой, заниматься хобби и собирать урожай, эксклюзивно для «ФАКТОВ» рассказала астролог Людмила Булгакова. (Гороскоп на июль для всех знаков зодиака читайте здесь.)
13 июля
Символ дня: золотой ключик
Характеристика: день благоприятен для научной деятельности, творчества, обучения, передачи накопленного опыта.
Бизнес и финансы: от деловых переговоров лучше отказаться — договоренности достичь не удастся.
Личная жизнь: не стоит обманывать близкого человека даже в мелочах: правда, выйдя наружу, может разрушить отношения.
Здоровье: почувствовав первые симптомы заболевания, надо немедленно обращаться к врачу — самолечение недопустимо.
Уход за внешностью: стрижка может принести как материальный достаток, так и лишние килограммы.
Спорт: показаны интенсивные физические нагрузки, но из-за риска травмы позвоночника тяжести лучше не поднимать.
Дом, сад, огород: домашними делами рекомендуется заниматься по мере необходимости. Можно собирать корнеплоды, ягоды и фрукты.
14 июля
Символ дня: Цербер
Характеристика: день, когда нельзя встревать в чужие конфликты, злословить и сплетничать.
Бизнес и финансы: время не подходит для реализации новых проектов — лучше довести до ума «зависшие» дела.
Личная жизнь: неосторожные слова могут навредить отношениям с близкими людьми.
Здоровье: ослабленный иммунитет может стать причиной самых разных заболеваний, поэтому необходимо его укреплять.
Уход за внешностью: от любых манипуляций с волосами необходимо отказаться.
Спорт: спортом рекомендуется заниматься на свежем воздухе.
Дом, сад, огород: хорошее время для уборки в доме. В саду и на огороде работать можно только с наземной частью растений — корневую систему легко повредить.
15 июля
Символ дня: медведь
Характеристика: удача ждет тех, чья профессия связана с творчеством.
Бизнес и финансы: в бизнесе никаких затруднений не предвидится.
Личная жизнь: общаясь с близкими людьми, необходимо быть очень осторожными с шутками — юмор может оказаться непонятым.
Здоровье: заболев, нужно немедленно обратиться за рекомендациями к врачу.
Уход за внешностью: любые манипуляции с волосами в это время плохо скажутся как на внешнем виде, так и на здоровье.
Спорт: в качестве физической нагрузки лучше всего подойдут йога и пилатес, желательно — на свежем воздухе.
Дом, сад, огород: можно заниматься любыми домашними делами. Можно благоустраивать приусадебную территорию и начинать на ней строительство.
16 июля
Символ дня: раковина
Характеристика: прекрасный день для хобби.
Бизнес и финансы: день больше подходит для продаж, чем для покупок.
Личная жизнь: от свидания не стоит ждать многого — приготовьтесь к тому, что оно может пройти скучно.
Здоровье: особого внимания потребуют глаза, которые опасно чересчур сильно напрягать, и уши — их нельзя переохлаждать.
Уход за внешностью: стрижка и другие манипуляции с волосами на пользу не пойдут.
Спорт: в зале рекомендуются умеренные физические нагрузки.
Дом, сад, огород: пересаживая растения, соблюдайте осторожность — очень легко повредить корневую систему. Домашними делами нужно заниматься по мере необходимости.
17 июля
Символ дня: болото
Характеристика: нельзя спорить и ссориться из-за ерунды, хвастаться и проявлять высокомерие по отношению к окружающим.
Бизнес и финансы: звезды рекомендуют воздержаться от трат — покупки могут оказаться со скрытым браком.
Личная жизнь: из-за большой вероятности ссор общение с близкими и любимыми людьми необходимо свести к минимуму.
Здоровье: при обострении хронических заболеваний необходимо сразу же обратиться к врачу. Посещение стоматолога лучше отложить.
Уход за внешностью: день благоприятен для ухода за волосами.
Спорт: от серьезных физических нагрузок нужно отказаться, отдав предпочтение йоге и пилатесу.
Дом, сад, огород: можно заниматься любыми домашними делами — от стирки до уборки и готовки. Можно собирать корнеплоды и сушить на зиму абрикосы и яблоки.
18 июля
Символ дня: жезл
Характеристика: необходимо всячески избегать стресса. Негативные эмоции могут не самым лучшим образом сказаться на здоровье.
Бизнес и финансы: финансовые и деловые вопросы будут успешно решаться у тех, кто не боится работы.
Личная жизнь: необходимо уделить внимание родственникам — особенно пожилым.
Здоровье: пристального внимания потребуют ноги — от колен до ступней.
Уход за внешностью: манипуляции с волосами придадут шарма и привлекательности.
Спорт: показаны общеукрепляющие комплексы физических упражнений и йога.
Дом, сад, огород: можно уничтожать сорняки и бороться с вредителями. Любые домашние дела будут успешными.
19 июля
Символ дня: лотос
Характеристика: любой злой поступок, совершенный в этот день, повлечет за собой наказание.
Бизнес и финансы: удачный день для решения финансовых вопросов.
Личная жизнь: нежелательно назначать на этот день свадьбу или помолвку.
Здоровье: людям, склонным к гипертонии, необходимо тщательно контролировать артериальное давление и при малейшем его повышении принимать прописанные лечащим врачом препараты.
Уход за внешностью: стрижка, сделанная в этот день, позволит визуально сбросить несколько лет.
Спорт: физическая нагрузка должна быть умеренно — перегружать организм не рекомендуется.
Дом, сад, огород: нельзя срывать цветы, выкапывать, выкорчевывать и спиливать деревья. Можно подкармливать и удобрять растения, полив должен быть умеренным. Дома можно заниматься делами любой сложности.
Гороскоп здоровья на июль от экстрасенса Хаяла Алекперова читайте здесь.
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