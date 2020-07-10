Происшествия

Одесситка отсудила у горсовета 12 тысяч долларов на ремонт своего авто, поврежденного упавшим деревом

В Одессе, где во время непогоды 7 и 8 июля рухнули 111 деревьев, владелица автомобиля отсудила у горсовета 12 тысяч долларов на ремонт своего авто. Киевский районный суд удовлетворил ее иск к исполнительному комитету городского совета о возмещении материального и морального ущерба. ЧП произошло 8 марта 2019 года на проспекте Небесной Сотни. Там на пять припаркованных во дворе дома № 8 авто упало дерево, в результате чего каждая из машин получила повреждения.

По мнению истицы, более всего был поврежден именно ее Lexus RX 300. Согласно акту, у авто были деформированы левые передние двери и капот, разбиты стекла и зеркала, сильно повреждена облицовка крыши. Эксперт оценил ущерб в 329,323 тысячи гривен — это рыночная стоимость автомобиля на момент происшествия.

Владелица авто подала иск в суд на исполком Одесского горсовета и ОСМД «Камелот», требуя возмещения материального и морального ущерба.

Представители ОСМД иск не признали. В заседании они утверждали, что упавшее дерево не находится на балансе объединения. Кроме того, как оказалось, земельный участок, на котором располагалось дерево, находится в коммунальной собственности- горсовет не принимал решений о передаче земельного участка в пользование ОСМД для обслуживания дома.

Мэрия же убеждена в том, что следить за состоянием насаждений обязано именно ОСМД, а истица нарушила правила дорожного движения, припарковавшись возле аварийного дерева. В качестве третьей стороны к суду привлекли КП «Горзелентрест», который также отказался признавать исковые требования, заявив, что не являются «балансодержателем дерева».

Истица просила возместить ей не только понесенный материальный, но и моральный ущерб. Довод: она и ее муж пережили стресс, а их привычный образ жизни нарушился из-за отсутствия автомобиля. Свои страдания женщина оценила в 41,73 тысячи гривен.

Суд под председательством Ольги Калашниковой удовлетворил иск и обязал исполком горсовета возместить ей материальный ущерб в полном объеме, а вот моральный оценил скромнее — в 5 тысяч гривен.

Исполком горсовета также должен возместить расходы по уплате государственной пошлины в сумме 4 134 гривни и расходы на оценку стоимости имущественного вреда в размере одной тысячи гривен.

Судебное решение встретили на ура жители Одессы и в особенности автолюбители. Они отмечают, что это очень поучительно для местной власти.

«Не так уж часто можно победить в судебном процессе, второй стороной которого являются представители власти, тем более, исполкома горсовета», — утверждают одесситы.

В апреле 2018 года Одесский апелляционный суд отказал исполкому Одесского горсовета в удовлетворении жалобы на решение Приморского суда Одессы, обязав, таким образом, выплатить другой одесситке 168 тысяч гривен материального и две тысячи морального ущерба из-за поврежденного упавшим деревом в сентябре 2017 года автомобиля Nissan Primera.

По данным регионального главка Нацполиции, в прошлом году в Одессе от падения крупных веток и деревьев повреждено 227 автомобилей. В первом квартале текущего — более 140.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Одессе рухнувшее от ветра дерево убило женщину.

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