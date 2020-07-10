Мир

Коронавирус наступает: установлен новый рекорд по числу заразившихся за сутки

За минувшие сутки во всем мире зарегистрировано рекордное количество новых случаев заражения коронавирусом — 228 102. В Украина за последние 24 часа появилось 810 новых заболевших COVID-19.

Количество летальных случаев от страшной инфекции в мире составило 5565. Об этом говорится в отчете Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По данным ВОЗ, наибольшее число заболевших за сутки зафиксировано в США (64 630), Бразилии (44 571), Индии (26 506) и ЮАР (13 674).

Предыдущий антирекорд был зарегистрирован 4 июля, тогда в мире обнаружили 212 626 случаев COVID-19.

По данным сайта worldometers.info, по состоянию на 10 июля в мире коронавирусом заразились более 12 миллионов человек, зафиксировано почти 560 тысяч смертей.

В Украине на утро 10 июля подтверждены 52 043 случая заболевания COVID-19. Зафиксированы 1327 случаев с летальным исходом и 23 784 случая выздоровления пациентов.

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