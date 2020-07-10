26.87 / 27.10 30.09 / 30.55
Киев: +26
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Коронавирус наступает: установлен новый рекорд по числу заразившихся за сутки

21:23 10 июля 2020
медики

За минувшие сутки во всем мире зарегистрировано рекордное количество новых случаев заражения коронавирусом — 228 102. В Украина за последние 24 часа появилось 810 новых заболевших COVID-19.

Количество летальных случаев от страшной инфекции в мире составило 5565. Об этом говорится в отчете Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По данным ВОЗ, наибольшее число заболевших за сутки зафиксировано в США (64 630), Бразилии (44 571), Индии (26 506) и ЮАР (13 674).

Предыдущий антирекорд был зарегистрирован 4 июля, тогда в мире обнаружили 212 626 случаев COVID-19.

По данным сайта worldometers.info, по состоянию на 10 июля в мире коронавирусом заразились более 12 миллионов человек, зафиксировано почти 560 тысяч смертей.

В Украине на утро 10 июля подтверждены 52 043 случая заболевания COVID-19. Зафиксированы 1327 случаев с летальным исходом и 23 784 случая выздоровления пациентов.

199

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

медики

Коронавирус наступает: установлен новый рекорд по числу заразившихся за сутки

На месте преступления

Полиция задержала подозреваемых в ограблении автомобиля «Укрпочты» на Полтавщине

Земля

Владельцам земли готовят «сюрприз»: кого обяжут платить новый налог, а кто от этого выиграет

Михаил Ефремов

Адвокатов по делу Ефремова могут лишить лицензии: в чем причина

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер