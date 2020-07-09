Здоровье и медицина

За сутки в Украине коронавирус обнаружили у 810 человек: где больше всего заболевших

В Украине новый скачок заболеваемости COVID-19. После сравнительного затишья за сутки 8 июля выявлено еще 810 заболевших. Без новых инцидентов обошлась лишь Херсонская область, остальные регионы добавили в статистику заболеваемости от одного до 119 новых случаев. Зафиксирован 21 летальный исход.

Согласно данным системы СОТА, печальное лидерство по подтвержденным диагнозам сохраняют Львовская область (+119 больных за сутки), Киев (+93) и Закарпатская область (+89). По общему числу случаев с начала эпидемии впереди с большим отрывом идут западные области и столичный регион.

Напомним, в Минздраве предупредили, что риск коллапса системы здравоохранения все еще реален. Есть вероятность второй и третьей волны заболеваемости.

Тенденция к новому росту заболеваемости COVID-19 наблюдается и в целом по миру. За четыре дня выявлен миллион новых заболевших, а в некоторых странах вернули карантин.

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