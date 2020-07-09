26.82 / 27.05 30.09 / 30.56
Киев: +15
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Здоровье и медицина

За сутки в Украине коронавирус обнаружили у 810 человек: где больше всего заболевших

9:18 9 июля 2020
тест

В Украине новый скачок заболеваемости COVID-19. После сравнительного затишья за сутки 8 июля выявлено еще 810 заболевших. Без новых инцидентов обошлась лишь Херсонская область, остальные регионы добавили в статистику заболеваемости от одного до 119 новых случаев. Зафиксирован 21 летальный исход.

Согласно данным системы СОТА, печальное лидерство по подтвержденным диагнозам сохраняют Львовская область (+119 больных за сутки), Киев (+93) и Закарпатская область (+89). По общему числу случаев с начала эпидемии впереди с большим отрывом идут западные области и столичный регион.

карта

Напомним, в Минздраве предупредили, что риск коллапса системы здравоохранения все еще реален. Есть вероятность второй и третьей волны заболеваемости.

Тенденция к новому росту заболеваемости COVID-19 наблюдается и в целом по миру. За четыре дня выявлен миллион новых заболевших, а в некоторых странах вернули карантин.

82

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Ная Ривера

Звезда сериала «Хор» пропала без вести, купаясь в озере с четырехлетним сыном (фото)

военный врач Иван Гайда и хирург Олег Гайда

«У папы, как и у его брата, от коронавируса сгорели легкие. Оба были врачами»

тест

За сутки в Украине коронавирус обнаружили у 810 человек: где больше всего заболевших

Путин

"Абсолютно лояльный человек": Венедиктов назвал наиболее вероятного преемника Путина

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер