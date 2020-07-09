- 09:25 Машину разорвало на части после столкновения с фурой под Киевом: первые детали и видео ДТП
- 09:18 За сутки в Украине коронавирус обнаружили у 810 человек: где больше всего заболевших
- 09:11 В мире уже более 12 миллионов зараженных COVID-19
- 09:09 Звезда сериала «Хор» пропала без вести, купаясь в озере с четырехлетним сыном
- 08:38 Пожары на Луганщине признали чрезвычайной ситуацией: что происходит в пострадавших от огня селах 9 июля
- 08:26 В Сербии продолжаются беспорядки и стычки с полицией: появились новые видео столкновений
- 08:12 Боевики не прекращают обстрелы на Донбассе: один боец ВСУ погиб, трое ранены
- 08:01 «У папы, как и у его брата, от коронавируса сгорели легкие. Оба были врачами»
- 07:47 «Динамо» в серии из 18 (!) пенальти вырвало у «Ворсклы» победу в Кубке Украины: видеообзор матча
- 07:43 Неизвестные привезли гробы и венки в поселок, где живет Смолий
- 07:28 Человек, иммунитет которого сразу обезвредил коронавирус, может не заметить заражения, — врач
- 07:14 Жара ушла, но скоро вернется: синоптики рассказали о погоде до конца недели
За сутки в Украине коронавирус обнаружили у 810 человек: где больше всего заболевших
В Украине новый скачок заболеваемости COVID-19. После сравнительного затишья за сутки 8 июля выявлено еще 810 заболевших. Без новых инцидентов обошлась лишь Херсонская область, остальные регионы добавили в статистику заболеваемости от одного до 119 новых случаев. Зафиксирован 21 летальный исход.
Согласно данным системы СОТА, печальное лидерство по подтвержденным диагнозам сохраняют Львовская область (+119 больных за сутки), Киев (+93) и Закарпатская область (+89). По общему числу случаев с начала эпидемии впереди с большим отрывом идут западные области и столичный регион.
Напомним, в Минздраве предупредили, что риск коллапса системы здравоохранения все еще реален. Есть вероятность второй и третьей волны заболеваемости.
Тенденция к новому росту заболеваемости COVID-19 наблюдается и в целом по миру. За четыре дня выявлен миллион новых заболевших, а в некоторых странах вернули карантин.82
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужик пишет объяснительную в полиции: «Находясь под воздействием психотропных существ...» Полицейский его поправляет: «Правильно писать «веществ». — «Так это ж я о жене и теще!..»