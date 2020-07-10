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Мир

В Чехии второй раз за четыре дня столкнулись пассажирские поезда: первые подробности и фото

22:59 10 июля 2020
поезда

В пятницу, 10 июля, в столице Чехии Праге столкнулись пассажирский поезд и экспресс. Ранее в Карловарском крае Чехии в результате столкновения двух поездов погибли два человека и 24 получили травмы.

Сегодняшнее столкновение произошло ранним вечером в районе Прага-Беховице. Несколько вагонов сошли с рельсов, передает Český rozhlas.

По словам пожарных и представителей Чешских железных дорог, в результате аварии никто не пострадал.

Полицейские вместе с пожарными эвакуировали более 500 человек в специальную зону эвакуации, где о людях позаботился Чешский Красный Крест.

Движение на линии между Либни и Беховице было остановлено.

Напомним, ранее в Калуше Ивано-Франковской области удалось спасти автомобилиста буквально за несколько минут до столкновения с поездом.

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В Чехии второй раз за четыре дня столкнулись пассажирские поезда: первые подробности и фото

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