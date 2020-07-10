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В Чехии второй раз за четыре дня столкнулись пассажирские поезда: первые подробности и фото
В пятницу, 10 июля, в столице Чехии Праге столкнулись пассажирский поезд и экспресс. Ранее в Карловарском крае Чехии в результате столкновения двух поездов погибли два человека и 24 получили травмы.
Сегодняшнее столкновение произошло ранним вечером в районе Прага-Беховице. Несколько вагонов сошли с рельсов, передает Český rozhlas.
По словам пожарных и представителей Чешских железных дорог, в результате аварии никто не пострадал.
Полицейские вместе с пожарными эвакуировали более 500 человек в специальную зону эвакуации, где о людях позаботился Чешский Красный Крест.
Движение на линии между Либни и Беховице было остановлено.
Напомним, ранее в Калуше Ивано-Франковской области удалось спасти автомобилиста буквально за несколько минут до столкновения с поездом.
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