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Мир

В железнодорожной катастрофе в Чехии пострадали десятки людей, есть погибшие (фото)

21:31 7 июля 2020
авария

Во вторник, 7 июля, в Карловарском крае Чехии лоб в лоб столкнулись два пассажирских поезда. Ранее в России в аэропорту Пулково под Санкт-Петербургом случилось столкновение двух самолетов.

Авария в Чехии произошла днем около 15:10 на перегоне между станциями Nové Hamry и Pernink, пишет «Винегрет».

Известно, что погибли как минимум три человека, еще двадцать получили ранения.

На место прибыли 15 машин скорой помощи, пожарные и два медицинских вертолета.

Причины столкновения устанавливаются, местный железнодорожный оператор сообщил, что движение по линии временно прекращено. Отмечается, что машинисты успели включить аварийное торможение, но все равно не смогли избежать удара.

Напомним, ранее в Калуше Ивано-Франковской области удалось спасти автомобилиста буквально за несколько минут до столкновения с поездом.

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