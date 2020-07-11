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Неудачный "ответ Трампу": в ЕС отреагировали на решение Турции об изменении статуса собора Святой Софии
Верховный представитель Европейского союза Жозеп Борель выразил сожаление из-за решения Турции вернуть статус мечети собору Святой Софии.
Об этом говорится в сообщении на сайте ЕС.
В заявлении верховного представителя ЕС отмечается, что Святая София имеет сильное символическое, историческое и общечеловеческое значение.
«Постановление турецкого Государственного совета об отмене одного из выдающихся решений современной Турции и решение президента Эрдогана о передаче памятника под управление Президентства по делам религий, вызывают сожаление. Как член-основатель Альянса цивилизаций, Турция взяла на себя обязательства содействовать межрелигиозному и межкультурному диалогу и воспитывать толерантность и сосуществование», — отметил Борель.
Ранее Эрдоган заявлял, что хочет превратить собор Святой Софии в мечеть в качестве «ответа» главе США Дональду Трампу, который поддержал суверенитет Израиля над Голанскими высотами.
Напомним, что собор, построенный в VI веке при византийском императоре Юстиниане I, считался в течение почти тысячелетия крупнейшим в мире христианским храмом. После захвата Константинополя османами в 1453 году собор переделали в мечеть, пристроив вокруг него четыре минарета. Музеем Айя-София стала в 1934 году. С 1985 года собор включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
10 июля Госсовет Турции отменил решение Совета министров 1934 года о превращении собора Святой Софии в Стамбуле из мечети в музей. Указом президента Турции от 10 июля собор Святой Софии в Стамбуле получил статус мечети.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что помимо межконфессиональный вражды у Турции остаются вопросы, которые требуют безотлагательного решения, в частности, потоки мигрантов, которые наводняют страну и массово гибнут при нелегальном переходе границы.18
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