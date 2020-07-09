Мир

Выжил только капитан: в Турции затонуло судно с десятками пассажиров на борту

В предложившей туристам страховку Турции поисково-спасательные группы обнаружили в среду, 8 июля, в озере Ван на востоке страны остатки потерпевшего крушение судна,

Об этом пишет ABC news.

Сообщается, что трагедия произошла 27 июня в штормовую погоду, о ней рассказал единственный оставшийся в живых свидетель инцидента — капитан корабля.

По оценкам властей, на борту судна находилось от 55 до 60 мигрантов. Пока что обнаружено 13 тел.

Останки судна найдены на глубине 106,5 метра после того, как спасатели применили глубоководные видеокамеры, сообщили в администрации губернатора провинции.

В настоящее время предпринимаются усилия по поиску обломков и тел, которые могут быть внутри судна.

Отмечается, что озеро находится недалеко от границы с Ираном и часто используется контрабандистами для перевозки мигрантов из Пакистана, Афганистана и Ирана, а также нелегальных товаров.

Агентство отмечает, что Турция, в которой проживает около 3,7 миллиона сирийских беженцев, является основным пунктом пересечения для мигрантов, пытающихся попасть в Европу.

Ранее «ФАКТЫ» писали о другом кораблекрушении в Турции: шедшее из Одессы судно протаранило набережную в Стамбуле.

83

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter