11 июля 2020

Имя сегодняшнего именинника хорошо известно во многих странах. И не только имя. Одежду с его логотипом носят Леонардо ди Каприо и Джордж Клуни, Мэрил Стрип и Джулия Робертс, Роберт Де Ниро и Том Круз, Мэл Гибсон и Джоди Фостер. Созданную им спортивную форму любят игроки лондонского футбольного клуба «Челси» и миланского баскетбольного клуба «Олимпия». Его именем украшены фасады фирменных отелей и бутиков по всему миру. В рейтинге самых богатых людей со своими 8 миллиардами долларов он занимает вполне заметное место. Речь идёт о легендарном модельере Джорджо Армани, которому сегодня исполняется 86 лет.

Кстати, если бы сыну моряка из итальянского города Пьяченца в юности сказали, что его ждёт блестящая карьера создателя эксклюзивной одежды для всемирно известных знаменитостей и, более того, что такой знаменитостью со временем суждено будет стать и ему самому, он, наверное, просто рассмеялся бы в ответ. Джорджо мечтал быть терапевтом и именно поэтому он поступил в медицинский университет и даже проучился там ровно два года. Но служба в армии кардинально повлияла на его жизненные планы.

Устроившись оформителем витрин в одном из крупных миланских домов моды, парень так увлёкся этой темой, что вскоре стал подумывать о карьере дизайнера. И не просто подумывать. Уже в 1974 году он выпускает собственную марку одежды прет-а-порте (на каждый день). А через год вместе с очень близким другом Серджио Галлеотти регистрирует компанию Giordgio Armani. Одна за другой появляются разработанные Джорджо коллекции мужской, а затем и женской одежды. Если поначалу он делал ставку на выпуск классических костюмов, то затем в новых коллекциях начал всё больше уделять внимание спортивному стилю.

В 1980 году на широкие экраны вышел фильм «Американский жиголо» с Ричардом Гиром в главной роли. Имя Армани значилось в титрах, так как он был уже художником по костюмам. Кстати, Армани и Гир дружат до сих пор. И актёр нередко выступает лицом новой коллекции своего давнего товарища. Может быть, знаменитый модельер слегка лукавит, но он частенько любит повторять: «Можно быть творческим человеком и абсолютно не задумываться о бизнесе. Как художник, рисуя картину, совсем не думает о её успехе на публике и о продажах… Творить и думать о деньгах одновременно у меня не получается…»

Сейчас уже, создав целую империю современной моды, Джорджо Армани может позволить себе не думать о деньгах. У него несколько огромных красивых вилл в разных уголках света. У него замечательная яхта… зелёного цвета («Меня тяготят белоснежные лодки, которые видны издалека… Это мой личный способ маскировки»). У него есть всё, о чём только может желать богатый и известный человек. Одного только не хватает Армани постоянно — удовлетворённости в творчестве. И он продолжает работать изо дня в день в поисках этого ненасытного удовлетворения. Зато теперь он вполне может отнести себя к числу тех немногих, кто совершил в своей жизни, казалось бы, невозможное: «Я изменил образ людей…»

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.