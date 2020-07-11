Гибель группы Дятлова: в России спустя 60 лет назвали причину нашумевшей трагедии

Мир

Генеральная прокуратура России пришла к выводу, что к гибели девяти туристов во главе с Игорем Дятловым на Северном Урале в 1959 году привёл сход лавины. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала Mash.

«Стали известны результаты проверки гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году. Это та самая загадочная смерть тургруппы, про которую уже 60 лет ходят разные домыслы и слухи (даже фильмы снимают). По данным управления генпрокуратуры России в УрФО, причина случившегося — сход лавины», — говорится в сообщении канала.

Турпоход был посвящён XXI съезду КПСС. За две с небольшим недели его участники должны были преодолеть на лыжах не менее 300 км по северу Свердловской области и совершить восхождения на две вершины Северного Урала: Отортен и Ойка-Чакур. Такой поход считался одним из самых сложных. Его маршрут утверждали чиновники.

Трагедия произошла, предположительно, в ночь на 2 февраля 1959 года. Из-за снега и плохой видимости молодые люди не смогли найти палатку, после того, как покинули её, спасаясь от схода снега. Группа ушла к каменной гряде (это естественный ограничитель лавины). Они все сделали правильно, но когда они вернулись, они палатку не увидели. Видимость была 16 метров, а они отошли на 50 метров.

Чтобы доказать это, сотрудники прокуратуры провели эксперимент. Он подтвердил, что в подобных погодных условиях палатку невозможно найти, даже если знать, в каком примерно направлении она находится.

Туристы стали спускаться дальше, разожгли костер. Потом пытались вернуться и найти палатку, но замерзли. Температура была около 40−45 градусов.

Как писали «ФАКТЫ», в марте 2020 года 23-летний британец Уилл Филд, катаясь на лыжах в Альпах, заметил, что из-под снега видны две чьих-то ноги. Подъев поближе, он понял, что человек, оказавшийся под снегом находится в большой опасности и не в состоянии самостоятельно выбрать из ловушки.

Быстро вытащив из рюкзака аварийную снежную лопату, Филд принялся откапывать пострадавшего. Вскоре подъехал еще один лыжник, и уже вдвоём им удалось спасти человека. Каково же было их удивление, когда оказалось, что под снегом находится 19-летняя девушка, их соотечественница из Кембриджа.

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