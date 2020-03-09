Мир

Нашел и откопал: в Альпах лыжник спас от смерти девушку, задыхавшуюся под снегом (видео)

В холодных Альпах, где часто разгораются нешуточные страсти из-за ревности звезд, в начале марта произошел случай, который показывает, что человеческое участие и взаимовыручка могут спасти жизнь в самых непредвиденных ситуациях.

Так, 23-летний британец Уилл Филд катался на лыжах по спокойному и сравнительно неопасному горному склону во французских Альпах на курорте Les Arcs, пишет Daily Mail.

Внезапно во время спуска он заметил, что из-под снега видны две чьих-то ноги.

Подъев поближе, он понял, что человек, оказавшийся под снегом находится в большой опасности и не в состоянии самостоятельно выбрать из ловушки.

Быстро вытащив из рюкзака аварийную снежную лопату, Филд принялся откапывать пострадавшего.

Вскоре подъехал еще один лыжник, и уже вдвоём им удалось спасти человека.

Каково же было их удивление, когда оказалось, что под снегом находится 19-летняя девушка, их соотечественница из Кембриджа, которая была сотрудником одного из отелей этого курорта.

По словам девушки, во время спуска со склона она налетела на твёрдый снежный ком, от удара лыжные ботинки отщелкнулись от лыжи, и она полетела головой вниз в снег.

При этом девушка оказалась застрявшей под полуметром снега, ей не хватало воздуха, а выбраться самостоятельно она не могла из-за обездвиженных рук. Поэтому помощь Уилла была весьма кстати — по большому счету, юноша спас ей жизнь.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что иногда развлечения в Альпах могут закончиться с намного более печальным исходом, особенно при сходе лавин.

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