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Украина

Число выздоровевших второй день превышает число заболевших: Зеленский похвалил украинцев

16:32 11 июля 2020
зеленский

В Украине наметился новый тренд в ситуации с распространением коронавируса. Второй день подряд выздоровевших от COVID-19 больше, чем новых заболевших. Об этом говорилось на совещании у президента Владимира Зеленского.

«Темпы распространения COVID-19 оставляют желать лучшего, но выздоравливает больше людей, чем заражается. Это означает, что наши скоординированные действия были правильными, и украинцы прислушались к рекомендациям властей», — заявил Зеленский.

В полиции отчитались, что за последние сутки за нарушение карантина выписаны 235 протоколов. Оштрафованы торговые предприятия, кафе и рестораны. В целом за время проверок штрафы были выписаны приблизительно 18 тысячам нарушителей, а суммарно санкции составили 6,6 млн гривен.

На заседании также обсуждался вопрос о появлении лабораторий ПЦР-тестирования в аэропортах Киева и Львова, чтобы прибывшие пассажиры тут же могли сделать тест, подтвердить отсутствие COVID-19 и не отправляться на самоизоляцию.

Напомним, за сутки 10 июля в Украине выявили 810 новых заболевших коронавирусной инфекцией, днем ранее — 819, до этого- 810 новых заболевших. В мире вспышка заболевания также не стихает — за сутки к заболевшим добавились еще 237 тыс. человек/

Фото president.gov.ua

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