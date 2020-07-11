- 16:37 Иск Гладковского и дампы Бигуса: эксперты уличили журналиста в манипуляциях с файлами
- 16:32 Число выздоровевших второй день превышает число заболевших: Зеленский похвалил украинцев
- 16:25 Похолодание уже подбирается с запада: синоптик предупредила о резкой перемене погоды
- 16:21 «Центрэнерго» начало покупать уголь по формуле «Роттердам+»
- 15:58 Боевики блокируют пропуск людей через линию разграничения: местные жители на коленях просят ОБСЕ о помощи
- 15:40 "Украэрорух" опроверг "вторжение" российского пассажирского самолета в воздушное пространство Украины
- 15:23 В Мариуполе отвлекшийся на телефон водитель сбил двух женщин-полицейских
- 14:55 Гран-при Штирии: где смотреть онлайн-трансляцию второго этапа Формулы-1
- 14:54 На киевских Березняках прорвало трубу: фонтан бьет прямо в окно на шестом этаже многоэтажки
- 14:32 Масштабное ДТП на Львовщине: в результате столкновения грузовиков и легковушек есть жертвы и пострадавшие
- 14:20 Гибель группы Дятлова: в России спустя 60 лет назвали причину нашумевшей трагедии
- 14:09 На Дальнем Востоке начался антипутинский майдан
Число выздоровевших второй день превышает число заболевших: Зеленский похвалил украинцев
В Украине наметился новый тренд в ситуации с распространением коронавируса. Второй день подряд выздоровевших от COVID-19 больше, чем новых заболевших. Об этом говорилось на совещании у президента Владимира Зеленского.
«Темпы распространения COVID-19 оставляют желать лучшего, но выздоравливает больше людей, чем заражается. Это означает, что наши скоординированные действия были правильными, и украинцы прислушались к рекомендациям властей», — заявил Зеленский.
В полиции отчитались, что за последние сутки за нарушение карантина выписаны 235 протоколов. Оштрафованы торговые предприятия, кафе и рестораны. В целом за время проверок штрафы были выписаны приблизительно 18 тысячам нарушителей, а суммарно санкции составили 6,6 млн гривен.
На заседании также обсуждался вопрос о появлении лабораторий ПЦР-тестирования в аэропортах Киева и Львова, чтобы прибывшие пассажиры тут же могли сделать тест, подтвердить отсутствие COVID-19 и не отправляться на самоизоляцию.
Напомним, за сутки 10 июля в Украине выявили 810 новых заболевших коронавирусной инфекцией, днем ранее — 819, до этого- 810 новых заболевших. В мире вспышка заболевания также не стихает — за сутки к заболевшим добавились еще 237 тыс. человек/
Фото president.gov.ua23
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.