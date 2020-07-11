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Происшествия

Украинцы застряли в "Борисполе" из-за новых правил въезда в Хорватию

18:02 11 июля 2020
борисполь

В международном аэропорту Борисполь застряли пассажиры, собиравшиеся 11 июля лететь в Хорватию. Рейс из «Борисполя» до Пулы, планировавшийся в 12.30, отложен до 21.00. Связано это с новыми правилами въезда в Хорватию для пассажиров из Украины.

Хорватия ввела требование об обязательном ПЦР-тестировании въезжающих в страну, чтобы избежать привозных случаев COVID-19. Тест должны сдать все пассажиры, включая детей. Авиакомпания Wind Rose сообщила в Facebook, что из-за нового требования хорватской стороны решила отсрочить вылет самолета и предложить пассажирам сдать ПЦР-тест в лаборатории при аэропорту. Результат теста будет готов через шесть часов и обойдется в 2100 грн. Со справкой из лаборатории пассажиры могут пройти на борт лайнера.

Из-за переноса вылета в Пулу изменилось время и для обратного рейса. Самолет из Хорватии в «Борисполь» отправится в 23.25 и прибудет в 2.40 12 июля (ожидался в 18.10 11 июля).

Напомним, «ФАКТЫ» составили список стран, открывших границы для Украины, и уточнили требования к въезжающим. Турагенты советуют уточнять условия въезда, чтобы не повторить судьбу украинцев, застрявших в Греции.

Фото airportboryspil/Facebook

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