26.88 / 27.11 30.12 / 30.54
Киев: +27
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Разбирал оружие: полиция рассказала детали ЧП с главой николаевской "Свободы" (фото)

20:54 11 июля 2020
пистолет

Глава николаевской ячейки партии «Свобода» Демид Губский, которого ночью 11 июля увезли в больницу с огнестрельным ранением головы, мог ранить сам себя, когда разбирал пистолет. К такому выводу пришла полиция Николаевской области, осмотрев место происшествия и опросив свидетелей.

Полиция установила, что 33-летний пострадавший во время происшествия находился в своей квартире. Гражданская жена мужчины стояла на балконе и оттуда услышала выстрел. При осмотре помещения кроме пистолета-травмата были найдены кобура и патроны к нему, а также граната Ф-1 и официально зарегистрированное на мужчину помповое ружье.

кобура

патроны

Сам пострадавший находится в больнице с травмой головы. Хирурги извлекли из раны резиновую пулю. Случай расследуется как телесное повреждение по неосторожности.

пуля

Полиции предстоит установить, откуда в доме взялся пистолет-травмат. Пока что оружие изъято. «Пострадавший хотел приобрести спецсредство — пистолет травматического действия, но не мог законно получить на него разрешение. Однако в итоге каким-то образом получил пистолет», — говорят в полиции.

Напомним, ранее в Николаеве СБУ задержала умельцев, превращавших «травматы» в боевое оружие. До этого похожую группировку вычислили и разоблачили в Киевской области.

196

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

ветеран

Под Киевом трагически погиб ветеран АТО с позывным "Гризли" (фото)

врач

Коронавирус — это не фейк: заболевший врач из Закарпатья обратился к украинцам (видео)

матвеев тарас

Успел спасти двух бойцов: стали известны подробности боя, в котором погиб офицер 24-й бригады Тарас Матвеев

апостолы

День апостолов Петра и Павла: традиции и приметы праздника

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер