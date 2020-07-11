Гран-при Штирии: онлайн-видеотрансляция второго этапа Формулы-1

Спорт

В воскресенье, 12 июля, в австрийском Шпильберге на трассе «Ред Булл Ринг» пройдет Гран-при Штирии — второй этап самых престижных автомобильных гонок Формулы-1 сезона-2020.

Из-за вынужденных изменений, которые организаторы внесли в календарь нынешнего сезона, второй этап подряд пройдет на трассе «Ред Булл Ринг» в Шпильберге. Накануне погода внесла свои коррективы, но пилоты все же провели квалификацию.

В итоге, с поул-позиции будет стартовать действующий чемпион британец Льюис Хэмилтон из Mercedes (на фото), показавший быстрейшее время на круге (1:17.825 сек). Со второй позиции будет стартовать голландец Макс Ферстаппен из Red Bull Racing-Honda (1:17.938 сек), третье время у испанца Карлоса Сайнса-младшего из McLaren-Renault (1:18.590 сек). А вот победитель первого этапа финн Вальттери Боттас из Mercedes будет стартовать лишь с четвертой позиции (1:18.657 сек).

В прямой трансляции Гран-при Штирии можно смотреть, начиная с 16:00, на сайте «ФАКТОВ» в этой новости.

Напомним, что по итогам первой гонки сезона лидерство в индивидуальном зачете захватил финн Вальттери Боттас (25 очков), за ним расположились монегаск Шарль Леклер и британец Ландо Норрис. А вот в Кубке конструкторов в лидеры сразу вырвался Mercedes (37 очков), а в роли догоняющих McLaren-Renault и Ferrari.

Отметим, что третий этап Формулы-1 пройдет 19 июля на трассе «Хунгароринг» в Будапеште (Венгрия).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где смотреть Гран-при Штирии в прямом эфире на территории Украины.

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