Дмитрий Комаров признался, что подарил жене на годовщину свадьбы

Шоу-бизнес

Известный украинский телеведущий Дмитрий Комаров и его жена «Мисс Украина-2016» Александра Кучеренко отпраздновали первую годовщину свадьбы. Пара оформила брак в июне 2019 года, а свою «ситцевую» свадьбу отметили скромно — у родителей с бокалом шампанского.

«Я подарил Саше подвеску в виде сердечка из белого золота с бриллиантом», — рассказал Комаров в программе «Світське життя» на «1+1».

На вопрос о пополнении в семье Комаров предпочел ответить уклончиво: «Дети приходят и не спрашивают время, когда им нужно прийти. Поэтому, когда придет время, я обязательно сообщу».

Напомним, Комаров и Кучеренко венчались в православном храме Иерусалима, а медовый месяц провели на Мальдивах. После свадьбы пара призналась, что в отношениях они уже два года, а официально оформив семью, планируют как минимум троих детей.

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