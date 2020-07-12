26.90 / 27.12 30.14 / 30.55
Киев: +25
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Дмитрий Комаров признался, что подарил жене на годовщину свадьбы

9:56 12 июля 2020
комаров

Известный украинский телеведущий Дмитрий Комаров и его жена «Мисс Украина-2016» Александра Кучеренко отпраздновали первую годовщину свадьбы. Пара оформила брак в июне 2019 года, а свою «ситцевую» свадьбу отметили скромно — у родителей с бокалом шампанского.

«Я подарил Саше подвеску в виде сердечка из белого золота с бриллиантом», — рассказал Комаров в программе «Світське життя» на «1+1».

На вопрос о пополнении в семье Комаров предпочел ответить уклончиво: «Дети приходят и не спрашивают время, когда им нужно прийти. Поэтому, когда придет время, я обязательно сообщу».

Напомним, Комаров и Кучеренко венчались в православном храме Иерусалима, а медовый месяц провели на Мальдивах. После свадьбы пара призналась, что в отношениях они уже два года, а официально оформив семью, планируют как минимум троих детей.

26

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Пострадавшая от «Элита-Центра»

«Если бы не строительная афера «Элита-Центра», я бы не встретила мужчину своей жизни»

дтп

Под Львовом легковушка сбила велосипедиста и слетела с моста в реку: фото трагедии

сенцов

Советник Ермака разразился критикой в адрес Сенцова

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер