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Дмитрий Комаров признался, что подарил жене на годовщину свадьбы
Известный украинский телеведущий Дмитрий Комаров и его жена «Мисс Украина-2016» Александра Кучеренко отпраздновали первую годовщину свадьбы. Пара оформила брак в июне 2019 года, а свою «ситцевую» свадьбу отметили скромно — у родителей с бокалом шампанского.
«Я подарил Саше подвеску в виде сердечка из белого золота с бриллиантом», — рассказал Комаров в программе «Світське життя» на «1+1».
На вопрос о пополнении в семье Комаров предпочел ответить уклончиво: «Дети приходят и не спрашивают время, когда им нужно прийти. Поэтому, когда придет время, я обязательно сообщу».
Напомним, Комаров и Кучеренко венчались в православном храме Иерусалима, а медовый месяц провели на Мальдивах. После свадьбы пара призналась, что в отношениях они уже два года, а официально оформив семью, планируют как минимум троих детей.26
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— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».