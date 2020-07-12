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Офис президента влип в громкий скандал из-за угроз журналистам во время визита Зеленского на Волынь

11:38 12 июля 2020
аверс

Офис президента снова попал в скандал с журналистами. Съемочная группа луцкого телеканала пожаловалась, что их, несмотря на аккредитацию, не пустили освещать поездку Владимира Зеленского на Волынь.

Как сообщил «Аверс», сначала журналистов не пустили в перинатальный центр, требуя в дополнение к общей аккредитации еще и специальную — именно для медучреждения. Параллельно директор телеканала Наталия Московка пожаловалась, что ей якобы звонил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко и в грубой форме требовал отозвать журналистов из медцентра. Как утверждает журналист, прозвучала фраза: «Заберите свою съемочную группу, а то их выведут под руки». Визит Зеленского в Луцкий замок госохрана вообще объявила мероприятием без прессы.

Телеканал «Аверс» в 2017 году сменил собственников, а новых бенефициаров якобы связывают с группой «Приват» Игоря Коломойского. Официально владельцем стало киевское ООО, созданное за полгода до сделки.

Напомним, во время поездки Зеленского в Херсонскую область многие известные региональные СМИ не получили аккредитацию в Офисе президента. Журналисты нашли оригинальный выход и в отместку опубликовали новости-«пустышки» — только с заголовками, но без текста, а фоторепортажи с Зеленским заменили детскими рисунками.

До этого многие СМИ не смогли получить аккредитацию на пресс-конференцию Владимира Зеленского в Киеве. Мероприятие проходило в парке, потому оправдаться нехваткой места не получилось.

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