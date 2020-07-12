- 11:51 В Киеве резко снизилось число новых случаев COVID-19
- 11:38 Офис президента влип в громкий скандал из-за угроз журналистам во время визита Зеленского на Волынь
- 11:03 100 населенных пунктов на западе Украины остались без света: спасатели предупреждают об опасности
- 10:54 Ночные клубы Одессы продолжают работать, несмотря на запрет: как обманывают проверяющих
- 10:29 Под Львовом легковушка сбила велосипедиста и слетела с моста в реку: фото трагедии
- 10:22 «Александрия» — «Динамо»: где смотреть онлайн матч 30-го тура чемпионата Украины
- 10:10 В Украине коронавирусом заразились уже более 53 тысяч человек
- 09:35 В Крыму заметили крупную колонну военной техники оккупантов: видео попало в сеть
- 09:30 Советник Ермака разразился критикой в адрес Сенцова
- 09:22 Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)
- 08:51 Возле Кирилловки одновременно пронеслись два смерча: впечатляющее видео
- 08:44 «Если бы не строительная афера «Элита-Центра», я бы не встретила мужчину своей жизни»
Офис президента влип в громкий скандал из-за угроз журналистам во время визита Зеленского на Волынь
Офис президента снова попал в скандал с журналистами. Съемочная группа луцкого телеканала пожаловалась, что их, несмотря на аккредитацию, не пустили освещать поездку Владимира Зеленского на Волынь.
Как сообщил «Аверс», сначала журналистов не пустили в перинатальный центр, требуя в дополнение к общей аккредитации еще и специальную — именно для медучреждения. Параллельно директор телеканала Наталия Московка пожаловалась, что ей якобы звонил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко и в грубой форме требовал отозвать журналистов из медцентра. Как утверждает журналист, прозвучала фраза: «Заберите свою съемочную группу, а то их выведут под руки». Визит Зеленского в Луцкий замок госохрана вообще объявила мероприятием без прессы.
Телеканал «Аверс» в 2017 году сменил собственников, а новых бенефициаров якобы связывают с группой «Приват» Игоря Коломойского. Официально владельцем стало киевское ООО, созданное за полгода до сделки.
Напомним, во время поездки Зеленского в Херсонскую область многие известные региональные СМИ не получили аккредитацию в Офисе президента. Журналисты нашли оригинальный выход и в отместку опубликовали новости-«пустышки» — только с заголовками, но без текста, а фоторепортажи с Зеленским заменили детскими рисунками.
До этого многие СМИ не смогли получить аккредитацию на пресс-конференцию Владимира Зеленского в Киеве. Мероприятие проходило в парке, потому оправдаться нехваткой места не получилось.101
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..