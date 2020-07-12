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Украина

Семь областей Украины не готовы к смягчению карантина: опубликован обновленный список

14:17 12 июля 2020
карантин

В Украине семь регионов не готовы к следующему этапу ослаблению карантина. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции признана неблагоприятной. В трех областях — на Волыни, в Закарпатье и в Ровенской области — слишком большой процент выявленных заболевших за последние семь дней.

Как сообщает Минздрав, также в список неготовых попали регионы со слишком малым процентом протестированных на коронавирус (Донецкая и Черниговская области). По динамике заболеваемости не соответствуют критериям Винницкая и Тернопольская области.

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Напомним, в Украине карантин введен до 31 июля, но постепенно в зависимости от эпидемиологической обстановки регионы снимают жесткие запреты и ослабляют требования.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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