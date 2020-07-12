- 19:56 «Не надо терять время»: Алла Мазур рассказала о борьбе с раком
- 19:37 На границе Армении и Азербайджана вспыхнули бои: есть погибшие
- 19:11 «Александрия» — «Динамо»: где смотреть онлайн матч 30-го тура чемпионата Украины
- 19:06 Боевики «ДНР» еще на один день откроют КПВВ «Еленовка»: названы условия проезда
- 18:43 В страшной аварии под Киевом погибли три человека: видео с места трагедии
- 18:37 Гран-при Штирии: Хэмилтон одержал первую победу в сезоне
- 18:20 COVID-19 мутировал и стал намного заразнее: ученый сделал тревожное заявление
- 17:53 Нападение на Стерненко: активист заявил, что расследования и поиска причастных не будет
- 17:15 В Киеве зафиксировали новую вспышку COVID-19 в студенческом общежитии
- 17:03 Переименовали область: Офис президента оконфузился из-за видео о поездке Зеленского на Волынь
- 16:30 Люди остались без крыши над головой: пожар в центре Одессы сняли на видео с воздуха
- 16:25 Грозовые дожди и похолодание: синоптик рассказала, какой погоды ждать в начале новой недели
На границе Армении и Азербайджана вспыхнули бои: есть погибшие
На границе Азербайджана и Армении произошло новое вооруженное столкновение, в котором Баку и Ереван обвиняют противника. Напомним, ранее в эксклюзивном интервью нашему изданию политолог Станислав Белковский сравнил ситуацию в Карабахе с украинским Донбассом.
Так в Министерстве обороны Армении заявили, что военнослужащие ВС Азербайджана предприняли попытку нарушения государственной границы на Тавушской направлении. «После предупреждения армянской стороны, оставив автомобиль УАЗ, военнослужащие противника вернулись на свои позиции», — говорится в сообщении.
После попытки прорыва азербайджанские военные пытались якобы захватить армянский опорный пункт, однако сами понесли потери.
В свою очередь Баку обвиняет в провокации Ереван и заявляет об обоюдных потерях.
«Начиная с полудня 12 июля подразделения вооруженных сил Армении подвергли обстрелу наши позиции из артиллерийских установок. Есть потери с обеих сторон (двое военных были убиты, а еще пятеро — ранены)», — говорится в сообщении азербайджанского военного ведомства.
Конфликт между Азербайджаном и Арменией начался из-за Нагорного Карабаха в 1988 году, когда населенная преимущественно армянами Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В 1994 году при посредничестве Москвы было подписано перемирие, положившее конец активным боевым действиям в регионе, но оставившее Карабах и окружающие его районы Азербайджана под контролем армян. За шесть лет войны погибли свыше 30 тысяч человек.225
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Семейная пара собирается на отдых в Египет. Жена: — Вот думаю, что бы такое мне взять с собой на море, чтобы я вышла на пляж и все вокруг обалдели?! — Лыжи возьми!