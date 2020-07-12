Мир

На границе Армении и Азербайджана вспыхнули бои: есть погибшие

На границе Азербайджана и Армении произошло новое вооруженное столкновение, в котором Баку и Ереван обвиняют противника. Напомним, ранее в эксклюзивном интервью нашему изданию политолог Станислав Белковский сравнил ситуацию в Карабахе с украинским Донбассом.

Так в Министерстве обороны Армении заявили, что военнослужащие ВС Азербайджана предприняли попытку нарушения государственной границы на Тавушской направлении. «После предупреждения армянской стороны, оставив автомобиль УАЗ, военнослужащие противника вернулись на свои позиции», — говорится в сообщении.

После попытки прорыва азербайджанские военные пытались якобы захватить армянский опорный пункт, однако сами понесли потери.

В свою очередь Баку обвиняет в провокации Ереван и заявляет об обоюдных потерях.

«Начиная с полудня 12 июля подразделения вооруженных сил Армении подвергли обстрелу наши позиции из артиллерийских установок. Есть потери с обеих сторон (двое военных были убиты, а еще пятеро — ранены)», — говорится в сообщении азербайджанского военного ведомства.

Конфликт между Азербайджаном и Арменией начался из-за Нагорного Карабаха в 1988 году, когда населенная преимущественно армянами Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В 1994 году при посредничестве Москвы было подписано перемирие, положившее конец активным боевым действиям в регионе, но оставившее Карабах и окружающие его районы Азербайджана под контролем армян. За шесть лет войны погибли свыше 30 тысяч человек.

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