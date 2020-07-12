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Германия предложила наказать Россию новыми санкциями
Евросоюз может ввести новые санкции против России, наказав ее за масштабную кибератаку на германский Бундестаг в апреле-мае 2015 года. Как сообщает DW, окончательное решение по этому вопросу пока не принято, однако в мае 2020 Федеральная прокуратура ФРГ уже выдала ордер на арест гражданина РФ Дмитрия Бадина, который «в качестве члена хакерской группы АРТ28 предположительно руководил кибератакой.
Если страны ЕС примут предложение Германии, это станет первым случаем применения санкционного режима ЕС за кибератаки во исполнение закона, принятого в 2017 году.
По версии следствия, кибератака на Бундестаг была осуществлена по указанию российского ГРУ, а сам Бадин на момент атаки он принадлежал к военной спецслужбе ГРУ.
Напомним, в июне канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия может ввести новые санкции против РФ из-за убийства российскими спецслужбами в Берлине чеченского полевого командира, гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.
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