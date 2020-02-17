Убийство Хангошвили: обнародованы данные о причастности киллеров к ФСБ России

Происшествия

49-летний россиянин Вадим Красиков, которого обвиняют в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, имеет прямое отношение к российским спецслужбам.



По информации Bellingcat, перед поездкой в Германию, он посещал базы спецназа ФСБ в Балашихе и деревне Аверкиево (выводы были сделаны на основании данных биллинга телефона Красикова).

Он также дважды ездил в Национальный антитеррористический центр на проспекте Вернадского. Красиков часто созванивался с восемью членами благотворительного фонда «Вымпел», созданного экс-спецназовцами ФСБ, и не менее 20 раз общался с президентом объединения Эдуардом Бендерским.



Зелимхана Хангошвили застрелили 24 августа 2019 года в берлинском районе Моабит. Преступник выстрелил ему в голову. По данным Spiegel, Хангошвили участвовал во второй чеченской войне и был полевым командиром в 2001—2005 годах. Позже он работал в антитеррористическом департаменте МВД Грузии.

В Германии нашли доказательства причастности российской разведки к убийству в Берлине бывшего чеченского командира, гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.

Вместе с тем, на пресс конференции по итогам саммита лидеров «нормандской четверки» в декабре 2019 года президент Владимир Путин заявил, что убитый Хангошвили — организатор взрывов в московском метро. Он также обвинил чеченского командира в смерти 98 человек. по словам Путина, Россия просила Германию выдать Хангошвили, но не нашла «взаимопонимания» с немецкими коллегами. Он, естественно, отверг причастность к убийству Хангошвили российских спецслужб, заявив, мол, это все «бандитская среда».



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